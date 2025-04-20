Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

Родителей дома не было

Поздно вечером 19 апреля в Юрюзани в поселке Василовке загорелся частный дом. Находившиеся там четверо детей погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тела погибших 12-летней девочки, семилетнего мальчика и близнецов пяти лет спасатели обнаружили во время ликвидации возгорания. Родителей дома не было.

«На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Вероятнее всего, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки на веранде. С родственниками погибших будет организована работа психолога Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России»,— прокомментировали в ведомстве.

В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека и шесть спецмашин.

По факту гибели детей в следственном управлении СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). На месте работают следователи-криминалисты.

Известно, что ранее многодетной семье был выдан пожарный извещатель, однако он не работал — не заменили батарейку.