Алексей Текслер поручил усилить безопасность на майские праздники в Челябинской области

Губернатор также обратил внимание на подготовку к летнему отдыху детей

В майские праздники тысячи южноуральцев выйдут на улицы, чтобы отметить День Победы, а летом их дети отправятся в загородные лагеря. Как обеспечить безопасность людей на массовых мероприятиях и защитить ребят во время каникул — эти вопросы стали главными на заседании антитеррористической комиссии, которое сегодня, 30 апреля провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В мероприятии приняли участие представители региональных управлений федеральных ведомств, органов исполнительной власти, силовых структур, а также главы муниципальных образований. Главной темой заседания стала подготовка к предстоящей 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Напоминаю об ответственности каждого должностного лица, задействованного в обеспечении общественного порядка и выполнении мероприятий антитеррористической защиты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельно на заседании рассмотрели вопрос обеспечения безопасности мест массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. Алексей Текслер отметил, что защита детей в летних лагерях является безусловным приоритетом и требует слаженной работы всех ответственных структур.

«Мы должны учесть все риски и угрозообразующие факторы, а также проблемные моменты, выявленные в ходе прошедших или показательных тренировок на базе мест летнего отдыха детей», — сообщил глава региона.

В рамках заседания также были рассмотрены вопросы реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и текущие вопросы деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области. По итогам совещания ответственным ведомствам даны соответствующие поручения.