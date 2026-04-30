Челябинская эстафета: выстояла в войну, но не удержалась в пандемию

Рассказываем факты и истории о старшейшем в городе спортивном состязании

Городская легкоатлетическая эстафета — одно из самых старейших и значимых спортивных мероприятий в Челябинске. В этом году она пройдет в 93‑й раз и за все это время прерывалась лишь однажды, когда в 2020 году регион настигла ковидная пандемия. В советское время спортсмены сражались за подписку газеты «Челябинский рабочий», а на старт выходила знаменитая конькобежка Лидия Скобликова. Рассказываем еще несколько интересных фактов о легкоатлетической эстафете с богатой историей.

А начиналось все еще в 1932 году...

Майская эстафета пройдет уже в 93-й раз. Она берет свое начало еще до Великой Отечественной войны и проводится ежегодно (за исключением периода, когда по планете гулял коронавирус).

Одним из организаторов эстафеты был Петр Измоденов. Он оказался в числе активистов-физкультурников, которые были отправлены из области в московский спортивный вуз. По возвращении в город он стал преподавать в ЧИМСХ, собирать наиболее активных студентов для регулярных занятий спортом и даже организовал первый массовый забег летом 1931 года.

С зимы 1932 года Измоденов и другой активист, начальник цеха на ЧТЗ Евгений Мещеряков, добились у Городского совета физкультуры разрешения на проведение майской эстафеты, которая открывала бы сезон летних видов спорта.

За почти вековую историю эстафета прерывалась лишь раз

С тех пор городская легкоатлетическая эстафета проводилась ежегодно на первомайские праздники. Представьте себе, даже в годы Великой Отечественной войны эта традиция не прерывалась!

В соревнованиях участвовали как рабочие с эвакуированных на Урал заводов, так и молодежь, которая заменила в цехах ушедших на фронт, — все находили в себе силы для занятий физкультурой, несмотря на тяжелый труд. Помешать проведению эстафеты смог только ковид: из-за пандемии соревнования отменялись в 2020 году.

Победителям вручали подписку на газету «Челябинский рабочий»

Первая эстафета состояла из 13 этапов. Ее маршрут начинался от проходной ЧТЗ, затем проходил по улицам Спартака (ныне проспект Ленина) и Красной и заканчивался у Главпочтамта. Команде-победителю, которой стал коллектив студентов института механизации сельского хозяйства, было вручено переходящее Красное знамя.

В 1936 году Городской совет физкультуры принял решение оставить Красное знамя на вечное хранение в ЧИМСХ (ныне Агроуниверситет, в музее которого оно по сей день хранится) и учредить новый переходящий приз «Бронзовый бегун». Помимо него, команда-победительница получала годовую подписку на газету «Челябинский рабочий».

Какие звездные спортсмены бежали эстафету?

Помимо спортсменов-любителей, регулярно выходили на старт и профессиональные атлеты. Практически все известные челябинские легкоатлеты в разное время защищали цвета своих студенческих команд и спортивных клубов или обществ. Так, среди них такие известные спортсмены-легкоатлеты как Георгий Чевычалов, Таисия Ченчик, Леонид Мосеев, Тамара Сорокина, Мария Савинова, Евгения Зинурова, Дмитрий Петров и многие другие наши земляки.

Вы удивитесь, но становилась участником легкоатлетической эстафеты и наша знаменитая конькобежка Лидия Павловна Скобликова. Она выступала за команду ЧГПИ.

Юбилейный старт для судьи-стартера Анатолия Рублева

Еще одна легенда спорта Челябинска — судья международной категории, олимпийский арбитр, судивший еще на Олимпиаде-80 в Москве, Анатолий Рублев. Нынешняя эстафета станет для судьи-стартера уже 55 (!) по счету. В этом году Анатолий Дмитриевич отметит свое 90-летие.

Как менялась программа соревнований?

Долгие годы спортивная программа состояла из одного забега. В нем на старт выходили сильнейшие трудовые коллективы, представители спортивных обществ, студенческие команды. Затем программа стала расширяться: отдельно стали проводить забег среди общеобразовательных школ, чуть позже начали проводить шоссейную кольцевую велогонку, заезды на лыжероллерах.

В этом году программа эстафеты включает в себя три легкоатлетических забега, велогонку и заезд на лыжероллерах. По традиции на площади Революции будут награждать знаками ГТО отличившихся челябинцев, отметят успехи наших спортсменов на всероссийских соревнованиях, состоятся выступления творческих коллективов и т. п.

Где и когда смотреть эстафету в этом году?

В этом году традиционная эстафета пройдет 2 мая в 10:00 по привычному маршруту, который не меняется с 2018 года, — от памятника Курчатову до улицы Цвиллинга. Ожидается, что на главную улицу города выйдут 2500 участников.

Вот уже несколько лет подряд эстафета проводится на призы администрации Челябинска. В этом году состязания посвящены Году единства народов России.

Праздник спорта откроется парадом в 10:00, а первый забег начнется в 11:00. Следующая эстафета среди команд общеобразовательных школ даст старт через 25 минут. Финальным будет смешанный забег в 11:50. В 12:15 начнется кольцевая велогонка, а через 25 минут — состязание лыжероллеров. Завершающим событием эстафеты станет награждение, запланированное на 13:30.

Ранее мы опубликовали подробную программу предстоящих соревнований. А еще напоминаем о том, что с 7:00 до 15:00 будет ограничено движения транспорта по проспекту Ленина (от улицы Цвиллинга до памятника Курчатову).

Авторы: Татьяна Баткова и Виталий Визаулин

Фото: Государственный архив Челябинской области, а также Дмитрий Сопильняк и Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)