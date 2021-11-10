В Челябинской области открыто 145 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса

Привиться от коронавирусной инфекции можно как в поликлинике, так и у мобильных бригад в ТРК

На сегодняшний день в Челябинской области открыты 145 стационарных пункта, где жители региона могут поставить прививку от коронавирусной инфекции. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале.

Крупнейший пункт вакцинации во дворце спорта «Юность»

Главный вход — со стороны улицы Красной. Ежедневно с 10 до 20 часов. Одновременно проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа будут 20 мобильных бригад. Каждая из них за один час может привить около 80 человек. Сделать прививку в ДС можно до 21 ноября. Затем пункт вакцинации перенесут в расположенный рядом развлекательный центр «Мегаполис».

Вакцинация будет организована на двух этажах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для безопасности пациентов будут созданы раздельные вход и выход. Помогать работе медиков будут волонтеры.

Для комфорта при постановке вакцины на первом этаже будет работать гардероб, установлены столы для заполнения анкет и согласий, необходимых для внесения в федеральный реестр. На втором этаже расположатся пункты осмотра и вакцинации.

Вакцинация одномоментно проводится несколькими вакцинальными бригадами в ДС «Юность» с ориентировочной расчетной пропускной способностью более 10 тыс. вакцинаций в сутки.

Мобильные бригады в ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами

Челябинск

ТРК «Космос»

12:00—20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75

12:00—20:00

ТК «КС»

14:00—20:00

Магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11

14:00—19:00

ТРК «Алмаз»

1 ноября, 12:00—16:00

2, 3 ноября, 14:00—18:00

4—7 ноября, 14:00—20:00

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор»

12:00—20:00

ТРК «Континент»

12:00—20:00

ТРК «Семейный парк»

12:00—20:00

ТЦ «Лента»

12:00—20:00

ТК «Джаз Молл» 12:00—20:00

Миасс

Администрация города, 12:00—17:00

Златоуст

с 1 по 5 ноября

Автовокзал, 9:00—14:00

Администрация города, 13:00—17:00

6, 7 ноября

Автовокзал, 10:00—15:00

Кыштым

ТК «Радуга»

12:00—20:00

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинской области



Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ЖД вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт, Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения

село Агаповка, районная больница

Нязепетровск, районная больница

село Кизильское, районная больница

село Аргаяш, районная больница

Куса, районная больница

Миасс, Городская больница № 3, 19:00—22:00

В Магнитогорске с 8 ноября начал работать самый большой мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Его разместили на втором этаже арены «Металлург». Желающие поставить прививку смогут это сделать ежедневно с 10:00 до 20:00.



С 9 ноября в Копейске открывается новый пункт вакцинации — он организован в ДК имени Кирова (центральный вход). Медики будут работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Прививать будут вакциной «Спутник V».

Кабинеты вакцинации в поликлиниках региона

Поставить прививку можно в кабинетах поликлиник, которые в эти дни работают ежедневно в штатном режиме. Напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Не забываем о мерах профилактики: масочном режиме и социальной дистанции.

Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.

Также записаться на прививку от COVID-19 можно через популярные мессенджеры: в Telegram (написав @miac74_122_bot); в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13); «ВКонтакте» (написав в сообщения в группе).