Из-за COVID‑19 День шопинга в челябинских ТРК пройдет без громких распродаж

Акцию 11.11 в офлайне не афишируют

За две недели до «черной пятницы» (26 ноября) во всем мире ежегодно 11 ноября проходит День шопинга. По традиции с 11 по 13 ноября крупнейшие интернет-магазины устраивают распродажу всех видов товаров. На известных маркетплейсах — Ozon, Wildberries, AliExpress — одежду, игрушки, бытовую технику покупатели могут приобрести со скидкой в 70—95%. Ввел моду на эту шопинг-акцию крупнейший онлайн-продавец Alibaba, которому принадлежит известный онлайн-магазин AliExpress.

Накануне компании выкладывают информацию об условиях акции (сроки действия распродажи могут быть разными), а некоторые размещают промокоды и купоны на дополнительные скидки. По мнению директора аналитического агентства SoInvest Анастасии Кузьминовой, массовые распродажи — это возможность для продавцов избавиться от неликвидных товаров. Также акции стимулируют покупательский спрос за счет временного снижения цен.

«Массированные распродажи — это многолетняя традиция. Под такие акции хорошо уходит товар, который „залежался“, — на него делаются особенно большие скидки, тем самым торговля очищает свои запасы. Там, где в какой-то момент цена, может быть, не соответствовала качеству товара или его преимуществам, она снижается. Действует также „эффект масштаба“, когда под распродажу просто закупают больше товара. Тогда компания получает прибыль, даже имея более низкую наценку за счет резкого роста оборота», — рассказала Анастасия Кузьминова корреспонденту ИА «Первое областное».





Руководитель направления по развитию челябинского бренда «Юничел» Екатерина Железнякова считает, что масштабные скидки, достигающие 90%, — лишь маркетинговый ход продавцов. Производитель обуви не намерен участвовать в Дне шопинга.

«Покупатели должны понимать, что для того, чтобы сделать скидку в конце сезона в 70% или 90%, продавец должен на эти 70% или 90% в начале сезона цену „накрутить“. Чудес не бывает, и в убыток себе никто работать не будет. Кроме того, чтобы скидочная акция сработала, нужна еще и мощная рекламная кампания, которая тоже всегда будет за счет покупателя. Поэтому большие скидки в День шопинга или „черную пятницу“ — это не более чем маркетинговый ход. Традиционно для нас существует два скидочных сезона, как это принято во всей Европе: в конце лета делаем скидки на летнюю коллекцию и в конце осенне-зимнего сезона, в декабре, — на осенне-зимнюю коллекцию», — отмечает Екатерина Железнякова.

Ко Всемирному дню распродаж не упускают возможности присоединиться и офлайн-магазины. В некоторых торговых комплексах Челябинска продавцы организуют дни больших скидок. Однако из-за ограничительных мер и введения системы QR-кодов ТРК активно не продвигают акцию.

«Отдельно у арендаторов запланированы мероприятия. Но сроки у всех разные, поэтому они их самостоятельно анонсируют и сами будут проводить. Это такой проект, который мы можем поддерживать, а можем не поддерживать. Еще раз подчеркиваю, что арендаторы самостоятельно проводят мероприятия. Специально приглашать покупателей мы не можем, хотя бы чтобы не раздражать людей, у которых нет QR-кодов», — прокомментировала корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель отдела маркетинга ТРК «Родник» Ольга Кузнецова.





В прошлом году, чтобы избежать массового скопления людей в ТРК, челябинские комплексы не стали устраивать распродажи 11 ноября. К тому же, у большинства офлайн-магазинов есть сайты, где покупатели могут приобрести товары со скидками. По мнению руководителя SoInvest Анастасии Кузьминовой, пандемия коронавируса только ускорила процесс перехода покупателя в онлайн-магазины. Тенденция к оттоку потребителей из торговых центров была и до ограничительных мер.

«Тот, кто один раз успешно купил товар через интернет, дальше навсегда изменит свое поведение. Вернуть его в офлайн-торговлю, где надо ходить ногами по десяти магазинам и перемерять все, сложно. Поэтому в сложившейся эпидситуации, когда поток покупателей в торговые комплексы сократился, а вход в ТЦ возможен только по QR-коду, интернет компенсирует реализацию продаж продукции со скидками», — отмечает Анастасия Кузьминова.

Челябинский предприниматель Арсен Абдуллин продает на Wildberries кофе под брендом Never sleep coffee. Он считает, что онлайн-покупки стали более популярны с развитием маркетплейсов.

«Я думаю, большому росту онлайн-покупок способствовало развитие инфраструктуры маркетплейсов: пункты выдачи заказов появились чуть ли не в каждом доме. Далеко ходить не надо, прошел сто метров — получил свой заказ. Плюс быстрая доставка. Особенно это заметно в Москве, практически любую свою покупку ты получаешь на следующий же день. Удобно. Отдельные интернет-магазины, на мой взгляд, конкурировать не смогут и в ближайшее время отомрут. Все уйдет в маркетплейсы. Ну и пандемия сыграла свою роль — изменила потребительские привычки и научила многих заказывать все в онлайне», — прокомментировал Арсен Абдуллин в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

«Черная пятница» в этом году состоится 26 ноября. Большие распродажи будут организованы также преимущественно на интернет-площадках. По наблюдениям Анастасии Кузьминовой, в период общей эмоционально тяжелой обстановки покупатели в большей степени предпочитают покупать незначительные мелочи, чем товары длительного пользования. На выбор влияет и падение реальных доходов из-за коронакризиса. Небольшие, но приятные покупки, простимулированные скидками, повышают людям настроение, при этом не очень больно бьют по семейному бюджету.