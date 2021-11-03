Детский парк КРК «Мегаполис» переоборудуют под центр вакцинации от COVID‑19

Он примет первых посетителей 22 ноября и будет работать до конца 2021 года

Самый крупный центр вакцинации от коронавируса и гриппа переедет в КРК «Мегаполис» 22 ноября. Его разместят на территории детского парка и выделят для желающих сделать прививку отдельный вход в здание со стороны дворца спорта «Юность». Об этом 3 ноября корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил гендиректор культурно-развлекательного комплекса Александр Одольский.

«На территории детского парка, который расположен на втором этаже КРК «Мегаполис», достаточно места, чтобы разместить 20 кабинок для вакцинации. В ближайшую неделю освободим площадку, уберем оборудование. Вход будет выделен отдельный — это будет вход в КРК со стороны ДС «Юность» по лестнице. Посетители КРК „Мегаполис“ смогут попасть на территорию комплекса со стороны набережной реки Миасс и со стороны колеса обозрения», — рассказал Александр Одольский.

Гендиректор «Мегаполиса» отметил, что пункт вакцинации в КРК, по предварительным данным, будет работать до конца декабря, при необходимости — дольше.

«Сегодня ежедневно в ДС „Юность“ вакцинируют около 2000 человек, мы готовы разместить такое количество человек на своей территории. Детский комплекс в связи с ковид-ограничениями в последнее время все равно не работал, посещений не было», — добавил Александр Одольский.

Перенос центра вакцинации из ДС «Юность» связан с проведением в стенах спортучреждения чемпионата России по женскому боксу. Но, как ранее рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, до 21 ноября он примет всех желающих сделать прививку. Сделать это можно в течение всего дня. Часы работы пункта — с 10:00 до 20:00. Во Дворце спорта оборудовано 20 кабинок, поставить прививку в которых за час могут 800 человек.

В Челябинской области растет число жителей, которые уже вакцинировались от коронавируса первым компонентом. На данный момент этот показатель составляет 42,3 процента от общего числа взрослого населения. За вчерашний день вакцинировано 16 465 человек. Из них 1254 поставили прививку в ТРК, еще 1695 человек — в крупнейшем центре вакцинации в ДС «Юность».

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на своей странице в социальной сети «Инстаграм» отвечает на вопросы южноуральцев о вакцинации от коронавируса. Накануне вечером она опубликовала ответы на четыре «неудобных» вопроса.