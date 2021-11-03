Центр вакцинации в челябинском дворце спорта «Юность» будет работать до 21 ноября

Информацию подтвердила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт

Самый крупный центр вакцинации в Челябинске, организованный во дворце спорта «Юность», будет работать до 21 ноября. Затем его, по предварительной информации, перенесут в расположенный рядом развлекательный центр «Мегаполис». Эту информацию 3 ноября ИА «Первое областное» подтвердила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.



«Центр вакцинации в „Юности“ оказался удобным для челябинцев. Он будет работать там как минимум до 21 ноября. После этой даты планируем перенести его в другое место — рассматриваем вариант с развлекательным центром „Мегаполис“», — рассказала Ирина Гехт.

Перенос, по словам Ирины Гехт, необходим для подготовки к проведению в «Юности» чемпионата России по женскому боксу.

Привиться в самом большом на Южном Урале пункте вакцинации от коронавируса южноуральцы могут в течение всего дня. Часы работы пункта — с 12:00 до 20:00. Во Дворце спорта оборудовано 20 кабинок, поставить прививку в которых за час могут 800 человек.

В Челябинской области растет число жителей, которые уже вакцинировались от коронавируса первым компонентом. На данный момент этот показатель составляет 42,3 процента от общего числа взрослого населения. За вчерашний день вакцинировано 16 465 человек. Из них 1254 поставили прививку в ТРК, еще 1695 человек — в крупнейшем центре вакцинации в ДС «Юность».

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на своей странице в социальной сети «Инстаграм» отвечает на вопросы южноуральцев о вакцинации от коронавируса. Накануне вечером она опубликовала ответы на четыре «неудобных» вопроса.