В Челябинске крупнейший пункт вакцинации в ДС «Юность» будет работать с 10 утра

Открывать пункт на два часа раньше поручил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске продолжает работу крупнейший в регионе пункт вакцинации, расположенный в ДС «Юность». В понедельник, 1 ноября, его посетил губернатор Алексей Текслер. Глава региона распорядился изменить график работы пункта и открывать его уже с 10:00, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Здесь есть все вакцины, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. Какой-то больше, какой-то меньше, но вакцина вся здесь есть. За выходные вакцинировались здесь 3126 человек», — прокомментировал глава регионального Минздрава Юрий Семенов.

По словам главы региона, у нас широкий перечень вакцинальных пунктов. Только в медицинских учреждениях их 143, плюс 27 круглосуточных, плюс 71 мобильный пункт, который постоянно работает.

«Плюс дополнительные вакцинальные пункты. Самый большой в регионе находится здесь, во Дворце спорта „Юность“. За выходные, за субботу и воскресенье, здесь было вакцинировано более трех тысяч человек. Здесь достаточно грамотная организация, он устроен по принципу бережливой поликлиники. Человеку помогают оформить все необходимые документы, есть все удобства, приглашение в кабинет происходит по очереди, можно отдохнуть. Наблюдение после вакцинации — в течение получаса», — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона отметил большой спрос на вакцинацию среди жителей области.

«Сейчас пообщался с жителями, не все знают, что пункт работает с 12:00. Сейчас было принято решение, чтобы пункт работал с 10:00. Потребность есть, мы это видим, и надо увеличить информационную подачу, сказать, что у нас дополнительные пункты открыты на базе различных учреждений», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, в минувшее воскресенье, 31 октября, в челябинском Дворце спорта «Юность» в самом большом пункте вакцинации на Южном Урале привились 1538 человек.