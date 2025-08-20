В Челябинской области новый закон позволит штрафовать самокатчиков-нарушителей

Депутаты ЗСО рассмотрели вопрос ответственности владельцев и пользователей электросамокатов

В Законодательном собрании Челябинской области на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению обсуждался законопроект, касающийся ответственности владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокатов, передает «Парламентская газета». На заседании еще раз обозначили проблему, с которой сталкиваются крупные города, такие как Челябинск и Магнитогорск. Там растет популярность СИМ и увеличивается количество правонарушений.

Согласно представленному проекту закона, владельцы электросамокатов будут нести ответственность за их неправильное размещение. В частности, за оставление самокатов вне установленных зон предполагается введение штрафов: для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект вводит административную ответственность для граждан, использующих электросамокаты в местах, где это запрещено. В таком случае штраф для физических лиц составит от 2 до 5 тысяч рублей. Также предусмотрены санкции за оставление электросамокатов в неустановленных местах после использования.

Организации, предоставляющие услуги проката электросамокатов, также будут обязаны следить за состоянием своих средств передвижения. За несвоевременное изъятие самокатов, оставленных в неустановленных местах, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске будут эвакуировать брошенные электросамокаты.