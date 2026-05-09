В Челябинске могут отменить салют 9 мая из-за шквалистого ветра

Порывы могут достигать 25 м/с

Мэрия Челябинска объявила о возможной отмене праздничного салюта в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причина — непогода: шквалистый ветер, ливни и град.

Предупреждения синоптиков сбываются: уже днем 9 мая после торжественного построения войск челябинского гарнизона на площади Революции сильный ветер начал сносить головные уборы и ненадежные конструкции. Обошлось без происшествий, более того — челябинцев не напугал даже прогноз о граде, цветы к Вечному огню продолжают нести весь день.

О возможной отмене салюта стало известно несколько минут назад. Окончательное решение будет принято за час до запуска — к 9 часам вечера.

«По правилам техники безопасности запуск фейерверка допускается при скорости ветра, не превышающей 10 м/с. Вместе с Гидрометцентром мы внимательно следим за ситуацией, каждый час получаем сводку о скорости ветра и надеемся, что погода улучшится», — пояснили в мэрии.

Напомним, сегодня праздничный салют должен стартовать в 22.00. В Челябинске в честь этого перекроют движение в центре и изменят маршруты общественного транспорта.