В Челябинске электросамокаты перейдут в режим паузы в ночные заморозки

Точной даты закрытия сезона кикшеринговые компании не называют

Первые ночные заморозки обещают на Южном Урале уже в сентябре. На это время сервисы кикшеринга будут вводить режим паузы, так как эксплуатация электросамокатов в гололедицу небезопасна. Во время дневных положительных температур челябинцы вновь смогут воспользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ), передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Современные самокаты сервисов кикшеринга не боятся холода, влаги или воды, поэтому определенных сроков завершения сезона нет. Очевидно, что в мороз и гололедицу ездить на самокате и некомфортно, и небезопасно. Осенью будут кратковременные похолодания, заморозки в ночные часы. Для этого в нашем сервисе предусмотрен режим паузы. Если ночью температура значительно понизится, а на асфальте появится наледь, то самокаты станут временно недоступными для поездки. Они будут оставаться на парковках, но до потепления начать аренду будет невозможно», — уточнили в пресс-службе сервиса Whoosh.

Сообщение о паузе появится в приложении, чтобы пользователи могли ориентироваться.

Зимой самокаты переместят в сервисный центр, где они пройдут углубленный технический осмотр. Вернуться на городские улицы СИМ смогут только весной. В сервисе «МТС Юрент» пояснили, что электросамокаты отправят на зимовку, когда в городе установится отрицательная температура воздуха.

«Дата окончания сезона зависит от погодных условий: как только погода изменится и станет небезопасной для поездок — сильные ночные заморозки и, как следствие, наледь — будем уходить на зимовку», — сообщили в пресс-службе «МТС Юрент».

