В Челябинске будут эвакуировать брошенные электросамокаты

Всего в городе создадут 1500 зон для стоянки

С 1 сентября в Челябинске будут эвакуировать брошенные электросамокаты, а также штрафовать кикшеринговые компании. Об этом сообщил мэр Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

«С 1 сентября вступают в силу новые правила благоустройства Челябинска. И у нас появится право эвакуировать самокаты, брошенные пользователями в неположенном месте», — написал глава города в своем телеграм-канале.

В областной столице уже определено 400 зон для стоянки самокатов. Еще 1100 точек отметят на карте к началу августа. По условиям соглашений операторы должны самостоятельно обозначить эти зоны, нанеся специальную разметку.

Также Алексей Лошкин сообщил, что мэрия Челябинска хочет штрафовать операторов, размещающих свои самокаты вне согласованных зон. Такие прецеденты в областной столице есть — технику рядами выгружают на пешеходных переходах и тротуарах, перекрывая дорогу людям.

Брошенные самокаты беспокоят не только с точки зрения визуальной составляющей. От техники, расположенной в неположенных местах, страдают слепые и слабовидящие челябинцы. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что эти препятствия для незрячих практически незаметны до момента столкновения.

«Попросим усилить ответственность и за отсутствие индивидуальных номеров на самокатах. Сейчас мы тестируем систему фото- и видеофиксации нарушений на улицах города. Планируем использовать эти материалы для штрафных санкций. И без такой идентификации серьезных результатов не добиться», — написал мэр.

Сейчас проблему с самокатами, которые, по словам главы Челябинска, превратились в опасный аттракцион, попытаются урегулировать персональной ответственностью. Если это не сработает — методы будут ужесточать.