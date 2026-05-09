Марк Тишман встал на колено перед 87-летним волонтером СВО Байрамбике Хамитовой

Он восхитился силой духа жительницы Челябинской области

В Челябинске на праздничном концерте 9 Мая, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной, выступил певец Марк Тишман. Его появление стало сюрпризом для военнослужащих и ветеранов, которых поздравляли в Театре оперы и балета.

Со зрителями он поделился, что живет сегодня только благодаря тому, что солдаты Красной Армии спасли его бабушку из фашистского гетто.

«Сегодня в каждом населенном пункте нашей страны вспоминают и гордятся предками. Вспоминают великих военачальников, а также простых парней и девчат, совершивших подвиги. Вечная память и вечная благодарность тем, кто освобождал мир от страшной чумы. И нам важно продолжать жить, зная, что в нас течет кровь воинов-победителей», — сказал артист.

Во время выступления одну песню он посвятил всем мамам и, в частности, — маме сотни бойцов в зоне СВО, Байрамбике Хамитовой. Артист спустился в зал к бабушке и помог ей подняться на сцену. Он поклонился волонтеру, опустился перед ней на колено, вручил ей букет и восхитился ее самоотверженностью.

«В марте этого года Байрамбике Тагировна попала под обстрел украинских дронов камикадзе, теперь у нее проблема с рукой. Она человек удивительного духа. И с Божьей помощью она выздоравливает, поправляется и, насколько я знаю, снова поедет в зону СВО», — отметил Марк Тишман.

С гуманитарным грузом бабушка поедет после 13 мая. До этого она бывала с этой миссией за ленточкой около 20 раз, напомнил артист.