ЧТЗ отметил 81-летие Великой Победы

Предприятие в годы войны называли сердцем Танкограда

Работники и ветераны легендарного Челябинского тракторного завода отметили День Победы. О том, как прошел праздник — фоторепортаж ИА «Первое областное».

На предзаводской площади выставили технику, в том числе танки военного времени. Они носят имена знаменитых работников завода — Жозефа Котина, Льва Троянова, Ивана Трашутина. Небольшую концертную программу дополнило шествие заводчан колонной «Бессмертного цеха». Рабочие пронесли в руках портреты тружеников предприятия времен Великой Отечественной войны, танкоградцев. Торжественная часть завершились зажжением Огня памяти на заводской Аллее славы, где размещены портреты работников завода, в том числе Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда. Затем участники праздника отведали солдатскую кашу из военно-полевой кухни.

ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны производил средние и тяжелые танки, в том числе собственной разработки — КВ, ИС. Выпускали танкоградцы и легендарные Т-34. Заводчане передали фронту 18 тысяч боевых машин, в том числе колонну «Челябинские колхозники», и 48,5 тысячи танковых двигателей. За время войны ЧТЗ 33 раза присуждались Красные знамена Государственного комитета обороны и награды за победы во Всесоюзном соревновании.

