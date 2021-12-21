В Челябинской области на трассе М‑5 образовалась многокилометровая пробка

Движение стоит из‑за аварии и сильного снегопада

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Во вторник, 21 декабря, на трассе М-5 в Челябинске образовалась пробка на много километров — от Чебаркуля до Миасса. По словам очевидцев, причиной затора стало ДТП.

«Сильный снег, пробка из-за аварий. Движения нет с Уфы в сторону Кропачево. Где-то возле Тикеево 40 км почти пробка», — сообщают очевидцы в сообществе «Трасса М-5 Уфа Челябинск».

ГИБДД организовала на участке реверсивное движение.

«В сторону Челябинска пробка около 3 км, пускают то в одну, то в другую сторону по очереди поток машин», — сообщает в соцсети другой очевидец.

Ситуацию усложняет сильный снегопад, который начался в регионе утром 21 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей воздержаться от дальних поездок. В Челябинске днем 21 декабря также продолжается снегопад, который парализовал движение по дорогам города. Портал «Яндекс. Пробки» к 14 часам фиксировал 8-балльные пробки.

Накануне в Челябинской области синоптики предупредили южноуральцев, что 21 декабря в регионе ожидаются снегопады. Сегодня аэропорт Челябинска был вынужден временно приостановить работу из-за метеоусловий.

Во вторник, 21 декабря 2021 года, международный аэропорт Баландино временно приостановил работу до 16 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Новосибирск, Волгоград.

