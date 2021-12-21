Челябинский аэропорт приостановил работу из‑за снегопада

Сотрудники занимаются расчисткой взлетно-посадочной полосы

Во вторник, 21 декабря, аэропорт Челябинска был вынужден временно приостановить работу из-за метеоусловий. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе предприятия.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт Челябинска закрыт до 13:10 для расчистки взлетно-посадочной полосы», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Накануне, 19 декабря, в челябинском аэропорту также из-за снегопада задерживался вылет девяти рейсов, еще два рейса были отменены.

Напомним, 21 декабря в Челябинской области ожидаются снегопады. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде и порывистом ветре.