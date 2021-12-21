В Челябинской области снегопады ухудшили обстановку на дорогах

В ГИБДД региона призывают водителей воздержаться от дальних поездок

Во вторник, 21 декабря, снегопад отмечается не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области. Осадки продолжаются в южных районах: Варненском, Карталинском, Верхнеуральском, Агаповском, Кизильском и Чесменском. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей воздержаться от дальних поездок.

Водителю в соцсети сообщают о пробке на трассе возле Миасса. Предварительно причиной затора стала авария.

«При таких погодных условиях увеличивается риск совершения дорожно-транспортных происшествий и затруднено движение по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах. По возможности воздержитесь от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос», — сообщили в областной ГИБДД.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой автомобилей либо другими происшествиями, водителям рекомендуют сообщать в оперативные службы.

В случае ухудшения дорожной обстановки на трассы выведут 20 дополнительных экипажей ДПС, которые будут оказывать помощь водителям.

Накануне в Челябинской области синоптики предупредили южноуральцев, что 21 декабря в регионе ожидаются снегопады. Сегодня аэропорт Челябинска был вынужден временно приостановить работу из-за метеоусловий.