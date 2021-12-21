Пробки на дорогах Челябинска достигли 8 баллов

Заторы на дорогах возникли из‑за снегопада и ремонтных работ

В Челябинске днем 21 декабря продолжается снегопад, который парализовал движение по дорогам города. Портал «Яндекс. Пробки» к 14 часам фиксирует 8-балльные пробки.

В данный момент движение транспорта затруднено на проспекте Ленина и Свердловском проспекте, проспекте Победы, на улицах Энгельса, Российской, Труда и других.

Крупный затор, как сообщается на портале «Яндекс. Пробки», образовался и на улице Первой Пятилетки, где ограничено движение из-за ремонта трамвайных путей. Транспорт стоит с перекрестка улиц Горького и Первой Пятилетки и в обратном направлении — с улицы Труда.

В данный момент проезд затруднен на Копейском шоссе — от кольца на улице Машиностроителей до улицы Гранитной.

Во вторник, 21 декабря, снегопад отмечается не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области. Осадки продолжаются в южных районах: Варненском, Карталинском, Верхнеуральском, Агаповском, Кизильском и Чесменском. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей воздержаться от дальних поездок.



Накануне в Челябинской области синоптики предупредили южноуральцев, что 21 декабря в регионе ожидаются снегопады. Сегодня аэропорт Челябинска был вынужден временно приостановить работу из-за метеоусловий.

