В Челябинской области пройдут метели

Южноуральцев предупредили о гололеде на дорогах

Сегодня, 21 декабря, в Челябинской области прогнозируют снегопады и плюсовую температуру. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде и порывистом ветре.



Этим утром в регионе температура воздуха составит около −9°C, днем потеплеет до −4, +1°C. Облачно, снег, на юге области пройдет дождь со снегом. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут до −6°C, днем воздух прогреется до нуля градусов. Облачно, снег, временами сильный. На дорогах гололедица от наката. Ветер юго-восточный, южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.