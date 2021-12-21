Из аэропорта Челябинска задержали рейсы в Москву, Новосибирск и Волгоград

Воздушная гавань приостановила работу до 16 часов 21 декабря из‑за сильного снегопада

Во вторник, 21 декабря 2021 года, международный аэропорт Баландино временно приостановил работу до 16 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Задержаны вылеты авиарейсов в города Москва, Новосибирск, Волгоград, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров. Ситуация находится на контроле. Чтобы не допустить нарушения прав пассажиров, Челябинской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе челябинского аэропорта сообщили, что расчистка взлетно-посадочной полосы продлится до 13 часов 21 декабря.

В Челябинске днем 21 декабря продолжается снегопад, который парализовал движение по дорогам города. Портал «Яндекс. Пробки» к 14 часам фиксирует 8-балльные пробки.



Снегопад отмечается не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области. Осадки продолжаются в южных районах: Варненском, Карталинском, Верхнеуральском, Агаповском, Кизильском и Чесменском. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей воздержаться от дальних поездок.



Накануне в Челябинской области синоптики предупредили южноуральцев, что 21 декабря в регионе ожидаются снегопады. Сегодня аэропорт Челябинска был вынужден временно приостановить работу из-за метеоусловий.