Депутаты ЗСО проконтролируют благоустройство дворов и скверов в Челябинской области

В 2021 году на работы по программе «Формирование комфортной городской среды» направили более 1,5 миллиарда рублей

Депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного собрания Челябинской области обсудили ход работ по программе «Формирование комфортной городской среды», на которые выделено более 1,5 миллиарда рублей. По ней в регионе в 2021 году благоустроят 119 дворов и 128 общественных пространств — парки, скверы, набережные. Депутатов призвали проконтролировать ремонт и строительство новых общественных пространств в своих округах и сохранить уже благоустроенные места отдыха, сообщили в пресс-службе ЗСО региона.

«Мы призываем депутатов областного парламента взять на особый контроль процесс благоустройства в своих округах. Контролировать не только реализацию мероприятий в рамках проекта, сроки и качество выполняемых работ, но и следить за сохранностью уже существующих объектов. Для этого, конечно, необходима совместная работа с органами местного самоуправления. В том числе важно предусмотреть в местных бюджетах расходы на содержание и обслуживание уже благоустроенных общественных территорий», — прокомментировал председатель комитета Олег Голиков.

По информации регионального Минстроя, в 2021 году контракты на проведение работ по благоустройству дворов и общественных территорий заключили во всех муниципальных образованиях, на сегодняшний день работы выполнены в среднем на 26%.

Например, в конце июня 2021 года в Чурилово начнут строительство сквера на пустыре рядом со школой № 116 (ул. Конструктора Духова, 8), а к 1 августа планируют завершить благоустройство сквера «Сигнал» в Ленинском районе Челябинска. На набережной в центре города установили новые ограждения. Все работы подрядчик должен завершить до 1 июля, а озеленение — до 1 августа. В Тракторозаводском районе обустроят два существующих сквера и с нуля возведут новый парк Дружбы.

Отметим, объекты благоустройства выбирают сами жители Челябинской области. По результатам онлайн-голосования (проводилось с 26 апреля по 30 мая 2021 года), в котором приняли участие почти полмиллиона южноуральцев, составлен план объектов, которые отремонтируют и построят в 2022 году.