В Чурилово благоустроят новый сквер вокруг пруда

На участке планируют снести старые растения и высадить около 150 деревьев

В конце июня 2021 года в Чурилово начнется строительство сквера на пустыре рядом со школой № 116 (ул. Конструктора Духова, 8). Во время работ планируют вырубить часть дикорастущих деревьев. На их месте обещают высадить полторы сотни новых деревьев.

«При строительстве сквера запланировано сохранить существующий пруд и по его периметру построить подпорную стену, как в карьере парка имени Гагарина. Заниженную часть рельефа предстоит поднять до уровня дворовой территории дома № 4 по ул. Конструктора Духова, а это требует вырезки дикорастущей поросли, кустарников», — сообщили в администрации Тракторозаводского района.

При строительстве сквера высадят около 150 деревьев ценных пород (хвойных и лиственных), 200 квадратных метров кустарника и посеют газонную траву.

В 2021 году в Тракторозаводском районе Челябинска кроме благоустройства двух существующих скверов с нуля возведут новый парк Дружбы. Это проект амбициозный: за два года заброшенная территория превратится в современное общественное пространство. В прошлом году на территории будущего парка провели подготовительные работы и организовали парковку для автомобилей, а в этом планируют завершить все работы за исключением озеленения. Уже к сентябрю жители района смогут здесь отдыхать.



Еще одно место отдыха у воды в Челябинске обустраивают на набережной реки Миасс за развлекательным комплексом «Мегаполис». Там подрядчик накануне установил открытое металлическое ограждение, через которое отдыхающим в сквере будет видно реку. Речь идет об участке прогулочной зоны между улицей Красной и Свердловским проспектом.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске отремонтируют 9 общественных территорий и 49 дворов.

Челябинцы выбрали проект благоустройства территории у дворца спорта «Юность» в Центральном районе. На участке, освободившемся от автовокзала, городские власти планируют поменять асфальтовое покрытие, а зеленые зоны — обновить. Таковы итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего участие в выборе мест для благоустройства приняли около полумиллиона южноуральцев.