Челябинская область вошла в список регионов — лидеров голосования за объекты благоустройства

По данным Минстроя России, Южный Урал разделил лидерство с Краснодарским, Ставропольским краем, Свердловской, Ростовской областями

Более 460 тысяч жителей Челябинской области приняли участие в выборе объектов благоустройства. Парки, скверы, за которые голосовали люди, реконструируют в 2022 году. Всего в голосовании участвовало 84 региона. На платформу было загружено более пяти тысяч объектов. Наш регион оказался в числе лидеров по количеству принявших участие в выборе объектов благоустройства.

Люди активно изучали проекты и делились ссылками на них: суммарный охват по просмотрам материалов платформы составил порядка 50 млн. Из них проголосовало 9,7 млн — это каждый второй уникальный пользователь.

«Первое место занял Приволжский федеральный округ — это 2,2 млн голосов. Центральный федеральный округ, в котором проживает почти 30% населения страны, стал вторым по числу проголосовавших — это 1,7 млн. На третьем месте Южный федеральный округ — 1,4 млн. Практически аналогичный результат показал и Уральский федеральный округ — 1,3 млн проголосовавших», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Южноуральцы активно включились в голосование. Выбрать объекты можно было на сайте или с помощью волонтеров. К акции подключились 1394 добровольца. Они работали в торговых центрах, в парках и помогали жителям проголосовать с помощью планшета. Безопасность голосования на платформе обеспечило АНО «Диалог Регионы».

«В процессе голосования произошло несколько незначительных попыток хакерских атак на сайт, они были успешно отражены. Также были отмечены единичные случаи накрутки голосов и подозрительных участников, в результате чего аннулировали около 0,3% голосов», — сообщил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

Интеграция с центрами управления регионами позволила добиться максимальной вовлеченности граждан. ЦУР Челябинской области рассказывал жителям в социальных сетях о процессе голосования, дизайн-проектах, за которые можно было отдать голос.

Публикации вызывали множество комментариев: люди высказывали своем мнение, какая территория и как должна быть благоустроена. По итогу активнее всего голосовали жители небольших городов и поселений. Относительно общего числа жителей муниципалитетов лидерами в голосовании стали: Кизильский район — 16 307 голосов, Южноуральский городской округ — 21 877, Агаповский район — 17 427.

«Жители Челябинской области традиционно становятся активными участниками проектов, способных повлиять на изменения в родном городе или селе. Запрос южноуральцев на благоустройство был всегда. И перемены уже начались. Люди видят, как в их городах и селах появляются детские площадки, скверы, парки, где можно погулять, провести время с семьей, — жизнь в городах становится комфортней. И эта тенденция будет продолжаться», — рассказал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексей Фартыгин.

Челябинцы выбрали проект благоустройства территории у дворца спорта «Юность» в Центральном районе. На участке, освободившемся от автовокзала, городские власти планируют поменять асфальтовое покрытие, а зеленые зоны — обновить. О том, какие места отдыха жители региона выбрали в своих территориях, — в нашем материале.