Благоустройство сквера «Сигнал» в Челябинске завершат к 1 августа

Мэр Наталья Котова поручила ускорить темпы работ

Мэр Челябинска Наталья Котова провела осмотр объектов благоустройства в Ленинском районе. Глава города поручила завершить благоустройство сквера «Сигнал» к 1 августа, сообщает пресс-служба администрации.

Работы по благоустройству сквера «Сигнал» ведутся в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Первую часть сквера реконструировали в 2020 году. В 2021-м стартовал второй этап.

К августу подрядчик должен выполнить планировку территории, замостить пешеходные дорожки тротуарной плиткой. Специалисты приведут в порядок газоны, высадят новые деревья и кустарники. Проектом также предусмотрено обустройство детской площадки с безопасным резиновым покрытием и установка малых архитектурных форм: перголы, скамеек и урн