Скейт-парк, амфитеатр, велодорожки: в Челябинске к сентябрю благоустроят парк Дружбы

Всего в городе в этом году приведут в порядок девять общественных пространств

В 2021 году в Тракторозаводском районе Челябинска обустроят два существующих сквера и с нуля возведут новый парк Дружбы. Планами благоустройства общественных пространств поделился глава района Юрий Кузнецов.

Парк Дружбы — проект амбициозный: за два года заброшенная территория превратится в современное общественное пространство. В прошлом году на территории будущего парка провели подготовительные работы и организовали парковку для автомобилей, а в этом планируют завершить все работы, за исключением озеленения. Уже к сентябрю жители района смогут здесь отдыхать.

Эта территория будет очень востребованной среди жителей, уверены местные власти. На этом месте появятся детские и спортивные площадки, скейт-парк, в центре установят амфитеатр.

«Раньше здесь был парк, который носил рукотворный характер. Жители сами делали небольшие прогулочные зоны, высаживали деревья, но он не был конструктивным и современным. В 2020 году проходило рейтинговое голосование среди жителей, и эта территория получила наибольшее количество голосов. Здесь будет закольцована велодорожка и беговая дорожка для спортсменов. Посередине будет большая аллея, прогулочная зона и „карманы“ под скамейки и зоны отдыха», — рассказал глава Тракторозаводского района.

Это самый большой и дорогостоящий проект района. На второй этап выделено 36 миллионов рублей на работы по благоустройству и еще порядка 11 миллионов — на освещение. Еще один сквер, который благоустроят в 2021 году, — это Молодежный сквер в микрорайоне Чурилово. Преимущество его в том, что там уже есть зеленые насаждения, он не строится с нуля, как сквер Дружбы.

«Сейчас в этом сквере мы проводим ревизию деревьев: ветхие убираем и на их место высаживаем новые. Концепция сквера — это большая зеленая зона. Возле существующего водоема возведем подпорную стенку, а вокруг него обустроим пешеходную зону и велодорожку. Рядом с прудом будет сделана прогулочная сеть в виде звездочки, а в центре высадим крупную ель», — уточнил Юрий Кузнецов.

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске проводят работы по благоустройству девяти общественных пространств во всех районах города. Кроме того, 30 мая завершается голосование за объекты, которые отремонтируют в 2022 году.