С видом на реку: на набережной в центре Челябинска установили новые ограждения

Все работы подрядчик должен завершить до 1 июля, а озеленение — до 1 августа

На набережной реки Миасс за развлекательным комплексом «Мегаполис» подрядчик установил открытое металлическое ограждение, через которое отдыхающим в сквере будет видно реку. Речь идет об участке прогулочной зоны между улицей Красной и Свердловским проспектом. О ходе работ главе Челябинска на аппаратном совещании 7 июня доложил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

После благоустройства часть набережной будет закрыта для движения транспорта и станет пешеходной. На всей длине набережной именно на этом участке вместо гранитных плит установили открытое металлическое ограждение, через которое с набережной будет видно реку.

«Завершаем монтаж ограждения из нержавеющей стали. Закончили монтаж всех закладных под столбы освещения, и зашел третий подрядчик — на благоустройство. Уже произвели разработку грунта», — сообщил Виктор Ереклинцев.

Работы по благоустройству набережной за развлекательным комплексом «Мегаполис» начались в середине апреля. Подрядчик обустроит несколько функциональных зон, где горожане смогут отдохнуть. На набережной установят деревянные шезлонги, крутящиеся «барные» стулья и длинные скамейки, а укрыться от солнечных лучей отдыхающие смогут под четырьмя большими зонтами.

Все работы планируется выполнить до 1 июля, а провести озеленение — до 1 августа. Виктор Ереклинцев ранее рассказал, что на набережной в этом году в качестве ландшафтного дизайна планируют высадить злаковые культуры, что для Челябинска пока в новинку.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске отремонтируют 9 общественных территорий и 49 дворов.