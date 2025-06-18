В челябинской многоэтажке спустя пять недель дадут горячую воду

УК вовремя не устранила аварию

На нашу публикацию о доме № 28а на проспекте Ленина, где пять недель нет горячей воды, отреагировала городская администрация. В мэрии пообещали подключить ГВС уже сегодня.

Первый этап опрессовки сетей в областной столице закончился еще 3 июня, второй стартовал вчера, 17 июня. Однако жильцам некоторых домов до сих пор приходится греть чайники и кастрюли, чтобы помыться. В таких условиях уже пять недель находятся люди в домах на проспекте Ленина, 28а и 36. Причем в соседних многоэтажках горячая вода давно есть.

Нам сообщили, что теплоснабжающая компания УСТЭК подала воду в дом на проспекте Ленина, 28а еще 5 июня. Управляющая компания была проинформирована об этом, но отмахивалась от жалоб горожан, аргументируя тем, что часть сотрудников на больничном и дать распоряжение о включении некому.

В мэрии ИА «Первое областное» сообщили, что управляющая компания вовремя не устранила аварию внутри дома. Вопрос пообещали решить, если можно так сказать, быстро — сегодня, 18 июня, люди наконец смогут принять теплую ванну.

Ранее мы писали, куда обращаться, если горячую воду не дали после опрессовки. Здесь смотрите список из 1200 домов, которые отключили от ГВС вторым этапом.