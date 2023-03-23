В челябинском поселке Шершни откроют садовую ярмарку

Горожане смогут купить сельскохозяйственную продукцию

В Челябинске 28 марта откроется универсальная ярмарка для садоводов. Она будет находиться на улице Прибрежной, 1 в поселке Шершни. Распоряжение об организации торговли опубликовано на сайте городской мэрии.

На территории ярмарки организуют 60 торговых мест. Перечень товаров, которые смогут купить там горожане, обширный:

товары для садоводства и цветоводства,

посадочные материалы,

декоративные деревья и кустарники,

цветы,

садовые инструменты,

строительные материалы,

продукция фермеров и частных производителей,

выпечка и кондитерские изделия.

Организатором универсальной ярмарки назначено муниципальное казенное учреждение «Городская среда». Торговая площадка в Шершнях будет работать до 25 июня этого года. Добраться до ярмарки можно будет любым транспортом, который следует через дорожное кольцо у водохранилища. Остановка — «Поселок Шершни».

Кстати, ИА «Первое областное» публиковало инструкцию о том, на что обратить внимание при покупке семян. Еще мы писали о том, как правильно посадить саженцы в мае. Но до этого, в апреле, следует подготовить землю к новому сезону посадок.

