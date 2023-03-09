В Челябинской области пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии саженцев из Киргизии

Более 66 тысяч ростков абрикоса, винограда, вишни и груши развернули на границе с Казахстаном

Фуру с 66,3 тысячи саженцев не впустили на территорию Российской Федерации на границе с Казахстаном. Крупную партию посадочного материала пытались ввезти на контрольно-пропускном пункте в городе Троицке в ночь на 8 марта. Инспекторы Россельхознадзора признали фитосанитарный сертификат на продукцию недействительным и возбудили административное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

Машина, груженная саженцами абрикоса, винограда, вишни, груши, ели, тутовника, можжевельника, персика, роз, самшита, черешни яблони, ехала из Киргизии. Во время проверки документов проверяющие обнаружили, что в фитосанитарном сертификате нет печати и подписи инспектора, выдавшего сертификат. Документ был признан недействительным.

«Машина с саженцами не была допущена к въезду на территорию Российской Федерации. В отношении грузоперевозчика, нарушившего карантинное законодательство, возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ в виде административного штрафа», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Партия запрещенной продукции возвращена на территорию сопредельного государства.