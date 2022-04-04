Чем заняться на садовом участке в апреле

Какие дни благоприятны для дачных работ

В апреле постепенно отступают ночные заморозки, дневная температура уверенно движется вверх, поэтому южноуральские дачники возвращаются на свои участки, чтобы подготовить землю к новому сезону посадок.

С таянием снега и установлением тепла, остатки прошлогодних травы и листьев сгребают и укладывают в компостную яму, а после занимаются почвой — рыхлят землю и поливают ее раствором марганца, либо используют «Фитоспорин», «Бактофит» или сидераты — они насыщают нужными микроэлементами и улучшают структуру грунта. Если осенняя подкормка была пропущена, сделайте это в апреле, за месяц до посадок, — возьмите перепревший навоз или компост, а непосредственно перед посевом напитайте почву минеральными удобрениями. Если почва кислая, ее нормализуют известкованием — на 1м² вносится 300–400 г извести, затем землю перекапывают.

Чтобы восстановить растения после зимних месяцев, деревья и кусты нужно опрыскать раствором, приготовленным из 10 литров воды и 700 г мочевины.

Позаботьтесь о побелке скелетных веток и штамбов кустарников и деревьев. Если при осмотре деревьев, вы обнаружите повреждения веток, укрепите их садовым варом (готовится по инструкции на упаковке).

В первой половине месяца еще накрывают грядки, но в теплые дни полиэтилен снимают. Требуется чистый укрывной материал, чтобы проходило достаточно света.







Устраните насекомых, на деревьях от яблонного цветоеда можно разместить ловчие пояса, для этого место ловушки сверху или в середине освобождают от коры, плотную бумагу обрабатывают спецклеем или средством от вредителей, и крепят пояс на подготовленный участок, для защиты от влаги делают козырек из полиэтилена. От крестоцветной блошки и крестоцветной мухи посевы защищают посыпкой древесной золы.

У ягодных растений проводится финальная обрезка, а с земляники снимается укрывной материал, подрезаются усики. Земля между рядами рыхлится на глубине до 5 см, вносится подкормка. Смородиновые почки, поврежденные жуками, выщипывают. Готовят смородиновые черенки — ветки обрезают снизу под почками и сверху выше почек на 10–15 мм, высаживают в рыхлую землю под наклоном, одну почку оставляя сверху. Помним про увлажнение и мульчирование земли. Малина обрезается так, чтобы длина побегов не превышала 50 см, после рыхлим почву, вносим комплексы минеральных и органических смесей, мульчируем на 3–6 см.

Если на даче есть газон, его нужно восстановить, для этого убирается выпревшая дернина, а после место засыпается свежим грунтом. Уплотнив грунт, подсейте газонной травы. Не меняйте травяной состав, чтобы плотность и цвет дернины не выбивались на основном газоне.

В теплице нужно провести обработку, заняться очисткой стен и каркаса, произвести замену верхнего слоя грунта на свежую землю, а также пролить почву кипятком, чтобы продезинфицировать.





Благоприятные дни для работ: 4–7, 10, 12–16, 19, 20, 27 апреля.

Неблагоприятные дни: 29, 30 апреля.

В апреле уральская земля еще не готова принять посадки, поэтому основная часть будущего урожая проходит стадию рассады в домашних условиях. Так, после 20 числа на рассаду высаживают семена огурцов, размещая их в торфяных горшочках. В это же время готовят рассаду арбуза, тыквы и дыни — перед помещением семян в торф их замачивают. Сеют семена некоторых цветов, типа астры и циннии.



К посадке саженцев следует приступать в конце апреля, когда почва точно будет прогрета. Перед этим закладывается дренаж, вносятся удобрения, готовится опора. Цветочные клумбы допускается засадить морозостойкими однолетниками.

В конце месяца можно заняться высадкой редиса, моркови, гороха, свеклы, репы и пряных трав — сельдерея, петрушки, укропа, салата, лука-севка в открытый грунт, а рассада болгарского и горького перцев, баклажанов, помидоров, различной капусты после пикировки пусть ждет своего часа до мая.