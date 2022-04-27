Как правильно посадить саженцы в мае

Опытный садовод раскрывает профессиональные секреты

Даже бывалые дачники порой задаются вопросом, так ли они все делают на своем участке, — что уж говорить о тех, кто только приобщается к земельным работам. О том, как посадить саженцы, чтобы растения прижились и дали хороший урожай, нам рассказал хозяин Саргазинского питомника саженцев «УралСад» Анатолий Попов.

«Чтобы посадить смородиновые кусты, нужно сделать лунки диаметром 50 см и глубиной 40 см. Приготовить смесь из ведра песка, ведра перегноя, ведра земли, пары горстей древесной золы и 2 ст. л. суперфосфата. Таким составом засыпать каждую лунку наполовину, оставив место для корней», — говорит специалист.





Корни смородины обязательно нужно расправить и развести в разные стороны, засыпать обычной землей, утрамбовать и полить. Так высаживают и другие плодовые кусты — крыжовник, жимолость, облепиху. Успевать лучше до 20 мая.

«Особую осторожность при посадке нужно проявить с беленькими волосяными корешочками: если их нарушить, растеньице будет болеть», — отмечает Анатолий Юрьевич.





Минимальные ямки для яблони имеют размеры 60×60 и глубину 60—70 см, если почва каменистая, копают до метра. Заполняется яма такой же смесью, как и при высадке смородины. После заливается все водой — понадобится пара ведер. Если от полива почва просядет, надо досыпать земли, прежде чем поместить в углубление саженец. Погружают корневую систему ровно на тот уровень, на котором она находится в земле при покупке саженца, то есть отмерять нужно по размеру упаковки. Перед посадкой пакет аккуратно снимают, лучше его разрезать. Саженец утрамбовывают землей и еще раз поливают. Так поступают со всеми плодовыми деревьями.





«Для малины копается канавка глубиной сантиметров 40, заправляется она почти полностью перегноем и песком в пропорции 2:1. Оставляем сантиметров 5 и заливаем водой, после полива засыпаем эти 5 см землей, затем делаем лунки и высаживаем саженцы на расстоянии метра друг от друга. Малину располагают лежа, глубина залегания корня не более 10 см. Если посадить прямо, корням будет развиваться тяжело, малина же ползуника, лежа она начинает ползти и как следует укореняться, и потом получается хороший побег», — делится знаниями Анатолий Попов.





Отметим, что саженцы, которые лежат на земле, не поднимаются, встают новые побеги, и они на следующий год дадут урожай. Для тех, кто не знал: малина может быть и желтого цвета — самыми сладкими считаются сорта «Светлячок» и «Карамелька». Среди малины привычного окраса наиболее крупные ягоды у «Гордости России», «Маросейки», «Московского гиганта», «Челябинской крупноплодной».

Приобретая гортензию, учитывайте, что однолетки зацветут только на будущий год, а двух- или трехлетние саженцы порадуют пышными шапками уже в предстоящем июле. Цветут гортензии вплоть до первого снега.





«Если садить хороший взрослый куст, трехлеточку, копается яма в ширину сантиметров 60 и такой же глубиной, заполняется смесью из двух частей торфа, одной части песка и одной части перегноя. Потом ставится растение, заливается водой, а после засыпается землей», — рассказывает эксперт.

Гортензии бывают древовидные — в форме шарика, и метельчатые — вытянутые, большие. По высоте они тоже разные: есть низкорослые, средние и высокие. Последними, как заметил Анатолий Юрьевич, люди не очень увлекаются.





На Урале можно вырастить и орехи, например, орех маньчжурский (черный орех) — очень зимостойкое дерево с вкусными плодами, по размеру несколько меньшими, чем у грецкого. Маньчжурскому ореху нужна почва как яблоне — с торфом, песком, перегноем. Если брать лещину (лесной орех, полуфундук), то желательно сажать рядом два куста, чтобы при цветении происходило переопыление — это позволит получить больше плодов. Лещине достаточно обычной почвы, главное — расположить орех в тени, солнце он не любит, так как родом из леса. Также в Челябинской области приживаются и некоторые каштаны, почву для них готовят такую же, как плодовым деревьям.