Инструкция: на что обратить внимание при покупке семян

Какая информация должна быть на пакетах с будущими овощами и цветами

В Челябинской области садоводам советуют покупать семена для посадки в специализированных магазинах. При приобретении в первую очередь следует обратить внимание на наличие всей необходимой информации на маркировке. Что именно должно быть написано на пакетике с семенами, рассказали специалисты Россельхознадзора.

Маркировка пакетированных семян должна содержать следующую информацию:

— наименование и адрес места деятельности организации-производителя или импортера семян;

— название сельскохозяйственной культуры, сорта семян;

— обозначение стандарта, технических условий на сортовые и посевные качества семян;

— номер партии;

— дата упаковки семян;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян.





«Допускается нанесение на упаковку дополнительной информации о семенах. Семенной картофель также должен быть упакован и на этикетке должны быть указаны: наименование, адрес, телефон организации (фирмы) продавца семян. Также название, сорт, репродукция, номер партии, масса (г или кг) или количество (штук) в упаковке», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

При выборе семян и саженцев будьте внимательны, так как от этого зависит будущий урожай.

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