В Челябинской области — бум на семена, саженцы и садовый инструмент

ИА «Первое областное» разобралось, почему южноуральцы возвращаются к земле

Южный Урал переживает настоящий садово-огородный бум. В регионе взлетел спрос практически на все товары, связанные с личным подсобным хозяйством, — от семян и рассады до мотоблоков и собственно садовых участков. ИА «Первое областное» в подробностях изучило потребительский феномен и нашло ему объяснение.

О резком росте продаж товаров для дачи в Челябинской области заявили многие онлайновые и офлайновые ретейлеры, а также сервис для размещения частных объявлений «Авито». По данным последнего, спрос на некоторые виды инвентаря вырос кратно. Например, в три раза по сравнению с прошлой весной увеличилось число покупок секаторов и триммеров. И более чем в два раза — газонокосилок. Причем все это достаточно дорогой инструмент: секаторы по объявлениям продают в среднем за 6000 рублей, триммеры — за 8700 рублей, а газонокосилки и вовсе за 25 000 рублей. Газонокосилку не назовешь предметом первой садовой необходимости, так что, возможно, южноуральские дачники спешат таким образом с пользой потратить свободные деньги на фоне непредсказуемой экономической ситуации. Но утверждать этого нельзя.





Зато с полной уверенностью можно говорить, что тратиться на упомянутый инвентарь южноуральцы готовы гораздо охотнее других россиян. По словам PR-менеджера «Авито» по Уральскому федеральному округу Максима Жужгина, в целом по стране спрос на садовые товары тоже вырос, но не так сильно — на 80—90%. Примерно одинаковым спросом у южноуральцев и остальных россиян пользуются только фитолампы: рост в обоих случаях более 70% при средней цене девайся 3500 рублей.

На рынке новых товаров картина схожая. Согласно аналитике, которой поделился онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», спрос на товары для дачи в Челябинске вырос по сравнению с прошлым годом в среднем на 63%. На вершине продаж — садовые тачки: рост в 2,5 раза. Среди самых популярных товаров также мотоблоки (160%), газонокосилки (158%), материалы для ухода за газоном (150%), компостеры (125%), баки и емкости (94%), оборудование для полива и орошения (75%). Чуть меньше, но все-таки вырос спрос на насосы, расходные материалы для садовой техники, воздуходувки, измельчители, мотопомпы, электропилы, кусторезы, триммеры, зернодробилки и опрыскиватели.

Визит корреспондентов ИА «Первое областное» в популярные у челябинцев магазины товаров для сада и огорода показал, что наряду с инструментом и инвентарем южноуральцы скупают семена, посадочный материал и удобрения. В магазинах сети «Хит сезона» они в топе продаж. По словам управляющей магазином Ирины Данильченко, семена вообще не успевают подвозить.

«Не могу сказать точно, на сколько именно вырос спрос на семена, но вполовину точно. Из саженцев в этом году особенно часто спрашивают яблони сладких сортов и почему-то вишню. Не знаю, может, потому что она укрепляет сердечную мышцу? А то почитаешь новостей и сразу за сердце хватаешься», — шутя предположила Ирина Данильченко.





По ее словам, цены на семена и посадочный материал по сравнению с прошлым годом изменились не сильно. Чего не скажешь о других товарах, особенно об импортных удобрениях. Впрочем, укрепление курса рубля позволило в кои-то веки переписать ценники на них в меньшую сторону.

Характерно, что, несмотря на удорожание жизни, южноуральцы по-прежнему готовы тратиться на товары, облегчающие нелегкий труд садовода и по возможности делающие его приятным.

«Видно, что люди ценят свой труд и хотят сделать его максимально производительным. Покупают насадки на шланги для более бережного полива, приспособления для посадки семян. Интересно, что большим спросом пользуются измерители характеристик почвы», — отметила Ирина Данильченко.





В сети магазинов «Сады России» также большой спрос на посадочный материал.



«Особенно популярны картофель, лук, плодовые и ягодные культуры», — отметил директор НПО «Сады России» Дмитрий Воронков.

Есть у этого явления и обратная сторона: по словам собеседника, ситуацией пользуются недобросовестные дельцы и массово везут на Урал дешевый посадочный материал с юга России, который не приспособлен к нашему климату.

Что касается инструмента и инвентаря, то Дмитрий Воронков отметил, что их покупают с ростом к прошлому году, несмотря на то, что поставщики повысили цены на них в среднем в полтора раза, а на некоторые товары и в два.





Что мотивирует людей активно вкладываться в свое приусадебное хозяйство даже вопреки дороговизне? Дмитрий Воронков уверен, что ими движет стремление укрепить свою продуктовую безопасность из-за роста цен на продукты питания и нестабильной экономики.



Того же мнения придерживается председатель Союза садоводов Челябинской области Константин Толкачев.

«Овощи и фрукты в магазинах стали заметно дороже. Люди хотят хотя бы частично обеспечить себя ими сами. А для пенсионеров продажа своего урожая — это еще и дополнительный источник дохода. Я сам вижу, как люди, когда-то засеявшие свои участки травой и устроившие там мангальные зоны, снова копают грядки», — отметил собеседник ИА «Первое областное».

Более того, по словам Константина Толкачева, те южноуральцы, у которых нет садовых участков, стали интересоваться их приобретением.

«Из общения с риелторами я могу сделать вывод, что спрос на сады в Челябинской области вырос на 20—30%», — отметил Константин Толкачев.

И, считает он, это не предел: в мае спрос может вырасти еще больше.