В челябинском Чурилово началось благоустройство набережной Первого озера

Работы проведут по федеральной программе

Благоустройство набережной Первого озера стартовало в Чурилово. Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды». Территорию возле улицы 2-ой Эльтонской выбрали сами жители в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Тракторозаводского района. Совсем скоро неприглядный пустырь превратится в ухоженное общественное пространство.





«Теплая погода и благоприятные условия позволили начать работы по благоустройству раньше. Сегодня здесь ведутся работы по планированию территории большегрузной техникой. За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха. Изюминкой станет роллердром, который на зиму будет превращаться в каток»,— поясняют в администрации района.

На территории установят освещение и камеры видеонаблюдения. Предусмотрена высадка хвойных и лиственных деревьев, кустарников и цветов. Рядом обустроят автомобильные парковки. Напомним, что в сентябре 2023 года открыли благоустроенную набережную с другой стороны Первого озера — на улице Хохрякова возле школы бокса «Алмаз».







Отметим, что за проект благоустройство набережной в Чурилово было отдано более 23 тысяч голосов. Этот показатель стал рекордным среди всех районов Челябинска в рейтинговом голосовании 2023 года. У жителей всего региона есть возможность поддержать проекты по обновлению общественных пространств на 2025 год. Голосование идет до конца апреля.

