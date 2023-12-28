Губернатор открыл пожарное депо в Чурилово

Новый объект позволит пожарным быстрее реагировать на вызовы

В Чурилово (Тракторозаводский район Челябинска) торжественно открыли пожарное депо. Мероприятие было приурочено ко Дню спасателя, который отмечался накануне и с которым сотрудников поздравил глава региона Алексей Текслер.

«Я очень рад, что сегодня здесь, в таком крупном районе, мы открываем пост Федеральной противопожарной службы. Это объект крайне важный, необходимый. И если раньше здесь был вопрос с временем доезда, то сегодня он решен», — отметил губернатор.

Он добавил, что в регионе в целом продолжается укрепление материально-технической базы как федеральной, так и региональной противопожарной службы.

«Помимо этого объекта за последние годы были построены и введены в эксплуатацию объекты в Сосновском районе, поселке Западном, в Карабаше, Железнодорожном районе Златоуста, фактически завершен новый объект — большое депо в Коркино, в следующем году начнем строить объект в Кусе. Буквально неделю назад в Аргаяшском районе я открыл пост областной противопожарной службы, который заработает в январе. Кроме того, приобретаем новые машины — часть из них передадим сегодня, другое необходимое оборудование», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что эта работа будет не просто продолжена, но усилена, тем более это еще и во многом поддержка местных производителей: больше половины пожарных машин в стране и порядка 70% оборудования — насосы, пожарные гидранты — производится в Челябинской области.

Алексей Текслер отдельно поблагодарил управление МЧС и противопожарной службы за активное решение вопросов, которые влияют на обеспечение безопасности в регионе, а также всех сотрудников.

«Материально-техническое обеспечение — это, конечно, важно, но главное — это, безусловно, профессиональные кадровые спасатели. Я хочу каждому из вас сказать огромное спасибо за вашу службу, то, что вы делаете каждый день. За то, что вы каждую минуту, каждую секунду готовы прийти и приходите на помощь гражданам, обеспечиваете безопасность наших жителей. Для этого нужно большое личное мужество. И это дорогого стоит», — добавил Алексей Текслер.