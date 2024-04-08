Около 400 тысяч южноуральцев проголосовали за благоустройство своих городов и поселков

В этом году в голосовании участвуют 179 объектов и 3 дизайн-проекта

Продолжается всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В голосовании уже приняли участие 391 752 южноуральца, то есть 14% жителей региона старше 14 лет, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году на голосование в Челябинской области вынесено 179 объектов и 3 дизайн-проекта.

«Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — отмечают в пресс-службе.

Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru (Челябинская область) через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров через приложение. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут реализованы уже в следующем году.