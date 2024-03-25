В челябинском микрорайоне Чурилово открыли детскую поликлинику

До этого семьям приходилось ездить за несколько километров от дома в район ЧТЗ

В молодом и активно растущем микрорайоне Чурилово 25 марта открыли новую поликлинику для детей. Каждый день она сможет принимать около 250 пациентов. Событие долгожданное, так как старую поликлинику, а она была единственной на все Чурилово, закрыли в марте 2023 года. После этого семьям приходилось ездить на прием к докторам за несколько километров от дома — в район ЧТЗ. Сейчас врачи находятся буквально в шаговой доступности.

Год назад Виктория Лапина стала мамой. Сынишка родился крепким, почти не болел, но в поликлинику на медкомиссии женщине приходилось ездить с мальчиком каждый месяц.

«Конечно, было неудобно. С коляской шли до автобуса, потом ехали и снова шли. Дорога до поликлиники занимала у нас минут сорок. А сейчас идем минут десять — и уже на месте. Очень удобно», — радуется появлению поликлиники молодая мама.





Чтобы открыть новую поликлинику, глава города Наталья Котова обратилась к губернатору области с просьбой выделить деньги на помещение и покупку мебели, медицинского оборудования. Областной бюджет выделил около 50 миллионов рублей. На эти деньги выкупили помещения в жилом доме на улице 2-й Эльтонской, 30б. Посмотреть, что получилось, сегодня приехали и. о. министра здравоохранения региона Елена Недочукова, глава Челябинска Наталья Котова и главный врач городской детской больницы № 1 Чеслав Ведом.





Новая поликлиника небольшая по квадратным метрам, но оставляет светлое и приятное впечатление. В холле и кабинетах сделали идеальный ремонт, а стены украсили яркими и стильными картинками.









При входе в детскую поликлинику работает небольшой гардероб, где можно раздеться и надеть бахилы.









В регистратуре работают два регистратора и стоит инфомат, где можно самостоятельно узнать расписание докторов и взять талон на прием. Над инфоматом — электронное расписание.









Большая часть кабинетов занята педиатрами. Доктора будут вести прием пациентов в две смены — с 8:00 до 18:00, а также выходить к детям по вызову на дом. В поликлинике также будет работать кабинет доврачебного приема, где родители смогут оформлять справки.









В процедурном кабинете можно сдать кровь из пальца или из вены, в окошечко по соседству — сдать кал и мочу.





Также в Чурилово есть кабинет вакцинации, где будут ставить прививки, а также делать Манту и Диаскинтест.









«На прием к узким специалистам и на обследования родителям пока придется возить малышей в другие филиалы первой детской больницы, которые расположены в районе ЧТЗ. Но мы думаем, как можно выйти из сложившейся ситуации и приблизить узких специалистов к Чурилово», — говорит Чеслав Ведом.

Как рассказала заведующая поликлиникой в Чурилово Наталья Карпусенко, взять талон на прием семьи могут по номеру единого контакт-центра ДГП № 1 729-91-51. Также талон можно взять через портал «Госуслуги».





«Мы сохранили старую разбивку на участки. Если ребенок уже наблюдался в поликлинике на Трашутина или в течение последнего года был прикреплен к какому-то филиалу ДГБ № 1, то его прикрепление к новой поликлинике произойдет автоматически. Если семья переехала в микрорайон Чурилово недавно, то родителям следует принести в регистратуру пакет документов», — говорит Наталья Карпусенко.

Также в Чурилово собираются открывать отделение медицинской реабилитации на улице Конструктора Духова, 6. Пока помещение ремонтируют, чтобы оно соответствовало современным стандартам и в будущем получило лицензию.