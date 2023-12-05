В челябинском Чурилово в 2024 году начнется строительство новой поликлиники

На время работ пациентов будут принимать во временных помещениях

В 2024 году в челябинском поселке Чурилово начнется строительство новой поликлиники для взрослых и детей. В настоящее время завершается проектирование объекта. Об этом сегодня, 5 декабря, во время прямой линии сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На проблемы с медицинским обслуживанием в растущем микрорайоне пожаловалась молодая мама Марина Цируль. По ее словам, в марте нынешнего года здание существующей детской поликлиники признали аварийным и закрыли, а детей перенаправили в другие медицинские учреждения города, куда далеко и неудобно добираться.

«Когда будет строительство уже новой, именно нашей, детской поликлиники и когда на это время будет выделено помещение для временного размещения лаборатории и участковых врачей?» — задала вопрос челябинка главе региона.

В ответ Алексей Текслер сообщил, что в настоящее время на улицах Эльтонской и Духова приобретены два помещения, где с начала следующего года начнут прием участковые педиатры и другие врачи закрытой чуриловской поликлиники. Одновременно с этим в 2024 году начнется строительство нового здания.

«Что касается новой поликлиники, то сейчас завершается ее проектирование. Она будет и детской, и взрослой одновременно. Это будет хороший, большой объект. Я думаю, мы его со следующего года начнем строить. Нужно завершить проектирование. Были определенные проблемы с подрядчиком, сейчас Минстрой этим занимается», — сообщил губернатор.