В Челябинске в 2024 году отремонтируют более 50 дорог

Губернатор Алексей Текслер направит на эти цели дополнительные средства

Алексей Текслер провел в Челябинске инспекцию дорог, нуждающихся в срочном ремонте. Предварительно губернатор бросил клич в соцсетях, призвав горожан обозначить самые проблемные объекты. Отклик получился очень горячим, и глава региона не стал затягивать с решениями. Выбрав из достаточно большого списка те дороги, на которые жаловались больше всего, Алексей Текслер отправился туда лично. Главу региона сопровождали мэр Челябинска Наталья Котова и министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.





Губернатор поручил срочно — в течение ближайших 1,5-2 месяцев — отремонтировать дорогу по улицам Салтыкова и Камышовой в Советском районе, заняться Витебской, которая, по сути, является дублером проспекта Ленина и при этом совершенно разбита. На северо-западе Алексей Текслер проконтролировал строительство новой четырехполосной дороги — продолжения улицы 250 лет Челябинска. Подрядчик полагает, что сможет завершить работы к ноябрю 2024 года.





Далее Алексей Текслер осмотрел дороги по улицам Художника Русакова и Ижевской в районе станции скорой помощи. В общей сложности здесь предстоит отремонтировать около полутора километров. Подрядчики определены, финансирование заложено. До конца лета работы должны быть проведены.

«Много жителей писали про этот участок. Некоторое время назад я был в областной больнице, от руководства ОКБ-3 также поступало пожелание сделать дорогу», — отметил губернатор.





По словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксендзова, по данным участкам уже сложилось понимание и частично проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика:

«На Художника Русакова полностью меняем проезжую часть, делаем тротуары уличный ремонт. И вторая часть — транзитная улица Ижевская, соединяющая проспект Победы и Молодогвардейцев, со съездами-выездами. Сейчас ПОВВ заканчивает раскопки — и мы встаем на срез асфальта. По срокам: за полтора-два месяца сделаем», — отметил он.

Алексей Текслер поручил обратить отдельное внимание на парковки:

«Больница, поликлиника большая, нужно все предусмотреть, обеспечить свободный проезд. Поручаю вместе с руководством больницы уточнить, где нужны дополнительные парковочные места. Территорию больницы тоже нужно привести в порядок: ликвидировать все ямы и так далее. Работа должна быть проведена в комплексе».





В финале инспекционной поездки губернатор побывал в Ленинском районе, на Кронштадтской. «Это одна из тех улиц, про которые люди очень много писали. Дорога важная. Ну, состояние видим... Здесь необходим комплексный ремонт: заменить бортовые камни тротуары, починить проезжую часть, сделать переходы с учетом того, что рядом школа, посмотреть на санитарное состояние газонов, кустарника. Надо ускориться с контрактацией, коллеги», — сказал Алексей Текслер.





Как подчеркнул губернатор, вопрос качества дорог является приоритетным, поэтому финансирование ремонтов и строительства дорог увеличивается ежегодно. В этом году запланировано отремонтировать порядка 800 км дорог во всех муниципалитетах области.





Алексей Текслер также поблагодарил южноуральцев за сообщения по дорогам, все они взяты в работу:

«Мы договорились с министерством дорожного хозяйства, с администрацией города — все дороги, которые были заявлены в социальных сетях как проблемные, будут отремонтированы. Там, где необходим капитальный ремонт, он будет проведен после проектирования».

По просьбам жителей города в этом году принято решение выделить дополнительные ресурсы на ремонты внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий. Ремонтироваться будут и трамвайные переезды.

«В этом году запланирован значительный объем работ, рекордный, таких объемов не было. Будем продолжать приводить Челябинск в порядок, значительные планы у нас по всем муниципалитетам, потому что большая часть дорожного фонда уходит им. Продолжим реализацию крупных региональных и федеральных объектов. Завершим к концу лета участок между Чебаркулем и Миассом, продолжим работу на М-5, на участке от границы с Башкирией до Кропачево», — поделился планами губернатор.