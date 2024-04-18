Алексей Текслер поручил отремонтировать челябинскую магистраль от Областной больницы до вокзала

Глава региона проводит рейд по дорогам города

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 18 апреля, проверяет проблемные дороги Челябинска. Это традиционный весенний объезд главы региона по областному центру. Как обычно, маршрут собран по просьбам горожан.









Первой точкой его рейда стала улица Салтыкова. Она примыкает к улице Блюхера напротив Областной больницы. Проезжая часть улицы нередко становится объездным участком от широкополосной дороги по Блюхера в сторону железнодорожного вокзала. Но качество покрытия, которое местами просто отсутствует из-за ям и ухабов, оставляет желать лучшего.









«Начинается дорожный сезон. Понятно, что в последнее время занимались магистральными дорогами, дорогами в новых микрорайонах, где их не было. Сегодня мы на улице Салтыкова, проехали Камышовую, видно, что дорога просто в ужасном состоянии, хотя она далеко не второстепенная — это проезд между железнодорожным вокзалом и улицей Блюхера. И общественный транспорт по этой дороге ходит, поэтому это достаточно важная магистраль города. На эту дорогу обратили внимание жители. В первоначальных планах на этот год, насколько я помню, ее не было, но нужно ее обязательно сделать», — сказал Алексей Текслер.

Он добавил, что поставил эту задачу чуть раньше — посмотрев фотографии с улицы.

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству Олега Ксензова, дорогу обследовали в этом сезоне.

«Видно, что дорога давно не ремонтировалась: и полотно, и тротуарная часть, и водоотвод пришли в негодность. Предварительно дефектовку составили. Предполагается участок улицы от Троицкого тракта до Карпинского полностью отремонтировать и выйти дальше после Карпинского, отремонтировать улицу Камышовую до Железнодорожной. Готовим техническую документацию», — пояснил он.

Глава региона поставил задачу: на выполнение работ 1,5—2 месяца.