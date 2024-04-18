На улице 250‑летия Челябинска сделают четырехполосную дорогу

Алексей Текслер поручил завершить работы максимально быстро

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 18 апреля, проверяет проблемные дороги Челябинска.

Третий объект, о котором губернатору много писали в соцсети, — продолжение улицы 250‑летия Челябинска.

«Длина дороги 530 метров, участок соединит улицы Академика Королева и Северную, четыре полосы движения, предусмотрены тротуары с обеих сторон плюс справа — велодорожка. Предусмотрена установка 59 опор электроосвещения, высадка 112 деревьев», — говорит главный инженер ООО «СтройГруппа» Илья Демахин.

Подрядчик полагает, что сможет завершить работы к ноябрю 2024 года.

Губернатор акцентировал, что эту дорогу очень ждут.

«Судя по количеству обращений, которое было, строящаяся дорога будет очень востребована, поэтому хорошо, если мы ее сделаем максимально быстро. Плюс подумайте все нюансы с учетом того, что рядом школа», — поручил Алексей Текслер.