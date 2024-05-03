В Челябинской области водителям предстоит снижать скорость из‑за ремонта дорог

Рассказываем, куда обращаться при отсутствии знаков, предупреждающих о работах

В Челябинской области с приходом теплой погоды начался масштабный ремонт дорог. В то же время многие жители региона в обычные и праздничные выходные путешествуют по городам Южного Урала. И проезд может затруднять срезанный асфальт и сужение проезжей части. Где запланированы работы по реконструкции трасс и куда обращаться в случае отсутствия дорожных знаков, читайте в материале ИА «Первое областное».

По данным пресс-службы регионального Миндора, с 6 по 17 мая в Челябинской области запланированы работы на шести дорогах. Срезать асфальт и укладывать выравнивающий слой при благоприятной погоде будут на объектах:

— Миасс — Чебаркуль;

— Подъезд к городу Сатке;

— Южноуральск — Магнитогорск;

— Шигаево — автодорога Вахрушево — Долгодеревенское;

— Магнитогорск — Кизильское — Сибай.

Стартовал и ремонт автодороги Обход города Челябинска на участке км 38+890 — км 40+830.

На этих участках водителям следует быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки. Они дают автомобилистам понять, что приближается опасный участок дороги, где нужно снизить скорость или остановиться. Знаки устанавливают в соответствии со схемой, утвержденной ГИБДД.

В местах ремонта подрядчик должен установить знак «Дорожные работы». Вне населенных пунктов его ставят на расстоянии 150—300 метров, в населенных пунктах — на расстоянии 50—100 метров до начала участка работ.

«Знак может устанавливаться и на ином расстоянии вместе с табличкой, которая его обозначает. Однако если работы краткосрочные, то может быть установлен и без таблички на расстоянии 10—15 метров до места проведения работ. Вне населенных пунктов знак повторяется на расстоянии не менее 50 метров до участка, а в населенных — непосредственно в его начале», — уточнили в пресс-службе.

Место ремонта во время проведения работ подрядчик должен оградить конусами и знаками с обозначением реверсивного движения (если оно есть), ограничения скорости и сужения дороги.

Если водитель подъехал к опасному участку, а там нет предупреждающих знаков, он может сообщить об этом в ГИБДД или в ведомство по телефону 8 (351) 729-01-94, в диспетчерскую службу Миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

За несоблюдение требований к организации работ подрядчикам грозит ответственность.