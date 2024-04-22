В Челябинске проверят состояние 300 дорог и тротуаров

Подрядчикам предстоит исправить наличие ям и других дефектов

Эксперты приступили к обследованию 300 дорог и тротуаров, сделанных в Челябинске за последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

С 2019 года в контракты на дорожные работы включили гарантийные обязательства. Их срок составляет четыре года.

«Подрядные организации обязаны исправлять выявляемые дефекты, в противном случае они будут оштрафованы», — сказали в пресс-службе.

Эксперты уже проверили дороги в районе дома № 119а на улице Братьев Кашириных, № 18в и 16а/1 на Свердловском тракте.