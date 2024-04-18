Алексей Текслер раскритиковал состояние дороги на улице Витебской в Челябинске

Стоимость ремонта составила 40 млн рублей

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 18 апреля, проверяет проблемные дороги Челябинска. Глава региона раскритиковал состояние дороги на улице Витебской.

«Ремонта не было давно, говорю не только о проезжей части, но и тротуарах. Для центра города вообще нонсенс — яма на яме. Недопустимо, чтобы в центре города была подобная в ужасном состоянии дорога. Поручение уже дал, что по срокам?» — обратился к сопровождающим губернатор Алексей Текслер.

По словам Андрея Ксензова, по Витебской уже даже посчитали деньги: ремонт километровой улицы обойдется примерно в 40 миллионов рублей.

«Общая длина более километра, от Энгельса до Лесопарковой. Улица связывает микрорайоны, по площади она небольшая — 7,5 тысячи „квадратов“, она узкая. Стоимость ремонта составит около 40 миллионов. Полностью заменим покрытие, бордюры, тротуарную и газонную часть, проверим систему освещения», — отчитался Ксензов.

Губернатор обратил внимание, что дома на улице примыкают к дороге, а значит, надо позаботиться о безопасности жителей.

«Надо понимать, что ремонт автоматически сделает улицу удобным транзитом с Энгельса до Лесопарковой. Нужно отработать с ГИБДД и установить ограничители скорости», — сказал Текслер.