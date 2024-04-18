Губернатор Алексей Текслер сегодня, 18 апреля, проверяет проблемные дороги Челябинска. Глава региона раскритиковал состояние дороги на улице Витебской.
«Ремонта не было давно, говорю не только о проезжей части, но и тротуарах. Для центра города вообще нонсенс — яма на яме. Недопустимо, чтобы в центре города была подобная в ужасном состоянии дорога. Поручение уже дал, что по срокам?» — обратился к сопровождающим губернатор Алексей Текслер.
По словам Андрея Ксензова, по Витебской уже даже посчитали деньги: ремонт километровой улицы обойдется примерно в 40 миллионов рублей.
«Общая длина более километра, от Энгельса до Лесопарковой. Улица связывает микрорайоны, по площади она небольшая — 7,5 тысячи „квадратов“, она узкая. Стоимость ремонта составит около 40 миллионов. Полностью заменим покрытие, бордюры, тротуарную и газонную часть, проверим систему освещения», — отчитался Ксензов.
Губернатор обратил внимание, что дома на улице примыкают к дороге, а значит, надо позаботиться о безопасности жителей.
«Надо понимать, что ремонт автоматически сделает улицу удобным транзитом с Энгельса до Лесопарковой. Нужно отработать с ГИБДД и установить ограничители скорости», — сказал Текслер.