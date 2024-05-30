В Челябинске спасают беременность женщине с редкой патологией крови

Даже на самой строгой диете кровь пациентки заполняется жиром

Врачи челябинского Областного перинатального центра ведут беременность женщины с редким нарушением обмена липидов. По какой-то причине у пациентки даже на самой строгой диете кровь наполняется клетками жира. Из-за этого ее жизнь и жизнь малыша под угрозой. Медики делают все возможное, чтобы малыш подрос и родился в положенный срок. С мамой и докторами пообщались корреспонденты Первого областного информагентства.

Сабрина ждет второго ребенка. До появления ее сына на свет осталось чуть больше месяца. А когда женщина находилась на 22-й неделе беременности, у нее нашли редкое нарушение обмена липидов.

Вышло это случайно. Сабрина сдала плановый анализ крови в своей консультации. В лаборатории ее пробирку поместили в специальную центрифугу, которая разделяет кровь на две субстанции — эритроциты и плазму. У здоровых людей плазма желтого цвета, а у Сабрины она была белой. Оказалось, у женщины во много раз превышены показатели триглицеридов — кровь пациентки содержит опасную концентрацию жира.

«Это опасное состояние, при котором может развиться резкий панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы. А в этом случае спасать придется не только малыша, но и маму», — говорит заместитель главного врача Областного перинатального центра, главный акушер-гинеколог Минздрава Челябинской области Ирина Киприянова.

Различные нарушения липидного обмена чаще всего встречаются у пожилых пациентов. Медики стали штудировать литературу и нашли всего несколько описанных случаев для всей России.

Принимать специфические лекарства во время беременности Сабрине нельзя. Посоветовавшись с коллегами из московского НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, челябинские врачи решили поддерживать Сабрину, проводя еженедельную очистку крови. Аппарат для этой сложной процедуры специально для Сабрины прислали из Москвы.

«Один раз в неделю, а иногда два мы проводим каскадную плазмофильтрацию. Во время процедуры кровь пациентки с помощью специального аппарата забирается и разделяется на две фракции: на клетки крови и на жидкую часть. Жидкая часть проходит через фильтр, в котором осаждаются жиры, и пациентке возвращается чистая плазма», — говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОПЦ Андрей Дарморезов.

Были моменты, когда концентрация липидов в крови у пациентки превышала норму в 25 раз. Но после каскадной плазмофильтрации женщина чувствует себя лучше.

«К концу недели у меня появляются боли. Но после процедуры я чувствую себя здоровой», — признается Сабрина.

Сабрина ездит на процедуру уже три месяца. Через пять недель акушеры планируют принять у женщины роды. Врачи надеются, что после родов липидный обмен нормализуется сам собой и Сабрина сможет жить обычной жизнью.

Ранее перинатальный центр развеял миф, что является роддомом для избранных. Сегодня в стенах большого и современного стационара может рожать детей любая женщина.



Также медики ОПЦ рассказали, что каждая вторая женщина рожает без боли — будущим мамам предлагают разные виды анестезии.

