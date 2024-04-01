Челябинский перинатальный центр избавился от статуса «роддома для избранных»

И приглашает всех женщин рожать к себе

Областной перинатальный центр в Челябинске многие считают «роддомом для избранных». Так как здесь сосредоточена самая современная техника и опытные врачи, сюда направляют рожениц с патологией. Но рожать в таких условиях может любая женщина региона. Чтобы развеять миф о закрытости клиники, Перинатальный центр начал проводить экскурсии для беременных. Первая состоялась в прошлую пятницу.





«Так как в перинатальном центре сосредоточено уникальное оборудование и опытные специалисты, мы собираем самых тяжелых рожениц со всего региона. Также у нас есть специализация: мы принимаем преждевременные роды на сроке до 37 недель, а также рожениц с сахарным диабетом и женщин, у которых есть резус-конфликт с малышом. Однако двери перинатального центра открыты для всех. Рожать у нас может любая женщина», — говорит главный врач Областного перинатального центра Челябинска Оксана Любавина.





Челябинка Полина Торопова ждет первого малыша. К выбору роддома женщина подошла осознанно: читала отзывы, разговаривала с докторами — многие советуют рожать сына в перинатальном центре. На вопрос: «Хочется лучшего для ребенка?» молодая мама говорит откровенно: «Хочется лучшего для себя».

«Благодаря интернету современные пациентки приходят к нам уже подготовленные к родам. Они знают, чего хотят, очень требовательные. Ну а мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы женщины и малыши получили не только квалифицированную помощь, но и максимально комфортные условия», — говорит заместитель главного врача по акушерству Ирина Киприянова.





Для женщин с высоким риском в ОПЦ Челябинска уже проводят прегравидарную подготовку.

Если беременность пошла не по плану, созывают консилиум докторов. В тяжелых случаях хирурги центра выполняют сложнейшие операции: например, проводят внутриутробное переливание крови при резус-конфликте матери. Каждый год в ОПЦ делают около 300 операций, когда плацента врастает в старый рубец, — это вмешательство позволяет сохранить женщине матку и родить снова.





Во время родов каждая женщина может рассчитывать на анестезию — по показаниям или по личной просьбе, если боль кажется невыносимой. После кесарева сечения применяется набирающая популярность методика обезболивания TAP-блок.

Бытовые условия в ОПЦ практически идеальные. Сразу же на этапе строительства клиника отказалась от серых стен. Коридоры, палаты и даже родзалы насыщены яркими красками.





Послеродовые палаты одно- и двухместные с видом на сосновый бор, у каждой пациентки — свой шкаф для вещей, в палате есть холодильник, на несколько палат — отдельный туалет с душем.





Каждый год Областной перинатальный центр принимает около 5—6 тысяч младенцев. Если у женщины начались схватки, она может приехать в ОПЦ на скорой — ей не откажут. Также можно заранее записаться на госпитализацию в приемном покое с 10:00 до 13:00.

Так как родзалы в Перинатальном центре индивидуальные, бесплатно можно рожать вместе с мужем или близким человеком.