В ОПЦ Челябинска каждая вторая женщина рожает без боли

Медики предлагают будущим мамам разные виды анестезии

Медики Областного перинатального центра в Челябинске опровергают расхожее мнение, что рожать больно. В этом роддоме каждой будущей маме готовы купировать острые ощущения, в итоге более половины поступающих сюда пациенток рожают с анестезией.

«Перинатальный центр создавался на базе областного роддома, где когда-то работали медики со звездными именами. Они вкладывали в любимое дело всю душу. Мы сохранили трепетное отношение к пациентам и уверены, что рожать нужно комфортно», — говорит заслуженный врач РФ, анестезиолог Областного перинатального центра Олег Демьянчик.

При поступлении в Перинатальный центр каждой женщине объясняют, что ей могут бесплатно обезболить роды при помощи медикаментов. Если роженица соглашается, то она должна подписать информированное согласие.





«Бывают случаи, когда дамы решают все-таки терпеть боль — иногда купировать острые ощущения не позволяет, к примеру, религия. Противопоказаний для анестезии мало. В итоге около 60% женщин, то есть фактически каждая вторая, пользуются обезболиванием в процессе родов», — говорит Олег Демьянчик.

Какое средство подойдет женщине, решают вместе акушер-гинеколог и анестезиолог. Иногда женщине дают общий наркоз. Однако чаще всего ставят спинальную или эпидуральную анестезию. При спинальной женщине делают один укол. При эпидуральной вводят катетер, через который во время родов регулируют дозу.





«В большинстве случаев при такой анестезии у женщины сохраняются поверхностные ощущения, она чувствует прикосновения доктора, находится в контакте с врачами, но болевой порог при этом купирован», — замечает заместитель главного врача Областного перинатального центра, главный акушер-гинеколог Минздрава Челябинской области Ирина Киприянова.

Медики говорят, что это самый предпочтительный вариант, ведь женщина, только что ставшая мамой, может увидеть первые минуты жизни своего малыша.

Ранее Перинатальный центр развеял миф, что является роддомом для избранных. Сегодня в стенах большого и современного стационара может рожать детей любая женщина.