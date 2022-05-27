В Челябинске проведут санитарную чистку леса вдоль улицы Худякова

По одной стороне дороги деревья находятся в угнетенном состоянии и требуют замены

На улице Худякова в Челябинске планируют провести реконструкцию. Администрация города представила подробный проект, который предполагает, что пропускная способность трассы увеличится на 30 процентов — с 3,6 тыс. автомобилей в час до 5,5 тыс. в час. Многие жители микрорайонов Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия идею поддержали. Вопрос вызывал только снос деревьев, необходимый для реконструкции дороги.

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров вместе с экологами 27 мая посетил объект будущего строительства и убедился, что вреда для экологии выбранные меры не нанесут, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





На месте экологи сразу заговорили о назревавшей необходимости убрать часть деревьев. По их мнению, это требовалось бы сделать, даже если бы не шла речь о расширении дороги. Сейчас по левой стороне (если ехать из центра города) вдоль улицы Худякова лес находится в более здоровом состоянии, чем по правой стороне, где нужна санитарная чистка.

Там в большом количестве появилась поросль, деревья угнетают друг друга, забирая питательные вещества и соревнуясь за место под солнцем, говорят эксперты.

Пока определено 22 дерева (часть из них усыхающие), которые можно безболезненно для экологии снести. Это число может уменьшиться после детального исследования территории. Эксперты отметили, что ни одно из этих деревьев не находится в пределах красных линий городского бора.





При этом администрация займется и компенсационными высадками. Саженцы будут располагать в освободившихся после сноса погибающих деревьев местах. Количество новых растений, которые можно посадить, станет понятно после проведения работ по сносу. Породный состав саженцев экологи еще также обсуждают.

Корневой системе старых деревьев, по оценкам экологов, ничего не угрожает. Обычно подпорные стенки дороги — это тяжелые железобетонные конструкции. Но при расширении улицы Худякова будут использовать габионные сетки, которые ставятся без фундамента. Так сохранится почвенно-растительный слой.

«Работы начнут после завершения госэкспертизы и определения подрядчика. Мы рассчитываем, что это произойдет в июле — августе этого года», — сообщил Ринат Кучитаров.

Стоимость проекта реконструкции не превысит 250 млн рублей, притом что альтернативные проекты предполагают более существенные затраты.

Напомним, улица Худякова является основной магистралью, соединяющей центр Челябинска с микрорайонами Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия, Тополиная Аллея, ЖК «Ньютон» и другими. Активная застройка новых микрорайонов снизила пропускную способность Худякова. Жители региона и эксперты отмечают проблему с большими пробками на данном участке в утренние и вечерние часы. Большинство из опрошенных южноуральцев поддержали идею расширения, отметив важность компенсационной высадки деревьев на участке.