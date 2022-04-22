Эксперты поддержали проект расширения улицы Худякова в Челябинске

В числе плюсов этого решения называют снижение экологической нагрузки и компенсационные высадки деревьев

На будущей неделе в правительстве региона представят проект расширения улицы Худякова в Челябинске от плотины до улицы Лесопарковой до трех полос в каждую сторону. На данный момент документ находится в госэкспертизе. Его цель — направить поток транспорта из пригородных поселков в центр, а также улучшить пропускную способность и сократить пробки. Эксперты в разговоре с ИА «Первое областное» позитивно оценили предложения.

Решение проблемы не ограничится только расширением Худякова. Планируется реконструкция кольца в пересечении улиц Гостевой, Прибрежной, Лыжных Батальонов и выезда на плотину. Развязку «кольцо» переделают в перекресток с полосами ответвления направо. Также в рамках проекта планируют заменить асфальтовое покрытие на плотине.

На прошлой неделе идею обсудили на заседании Общественной палаты региона. На сегодня улица Худякова является основной магистралью, которая соединяет центр Челябинска с микрорайонами Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия, Тополиная Аллея, Ньютон и другими. Проблема в том, что из-за активной застройки снизилась пропускная способность улицы. В результате южноуральцы ежедневно стоят в длинных пробках по утрам и вечерам. Примечательно, что активное строительство новых микрорайонов продолжается, что будет усугублять ситуацию.





Ранее среди 800 жителей данных микрорайонов провели социологический опрос, согласно результатам которого более 76% считают необходимым расширить улицу Худякова. При этом большая часть из них согласна с изменениями только при условиях компенсационной высадки 22 деревьев, которые пострадают при строительстве. Из данных восьми вязов, семи сосен, трех ясеней, двух лиственниц, яблони и клена 11 деревьев здоровы, а остальные — ослаблены или больны. В противовес эксперты приводят пример, как стоящие в пробке автомобили большим количеством выхлопных газов наносят урон Челябинскому городскому бору. В то время как проект реконструкции не выходит за границы бора и особо охраняемая территория не пострадает.

«Поддержу позицию большинства опрошенных — расширять надо. Здесь важно несколько моментов. Во-первых, положительный эффект для граждан, у которых сократится время передвижения. Во-вторых, положительный экологический эффект от избавления от пробок. Он очевидный: меньше стоит транспорт — меньше вредных выбросов. Ключевое — это компенсационные мероприятия по высадке деревьев, они должны быть с коэффициентом минимум 1 к 5. Плюс нужно обеспечить общественный мониторинг всего проекта, включая наблюдение за приживаемостью новой высадки», — подчеркнул председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов.

Согласно проекту, на территории, примыкающей к проезжей части, предусмотрена компенсационная высадка. За каждое снесенное дерево высадят шесть крупномерных. Получается, что после реконструкции вдоль улицы Худякова появится 132 новых взрослых дерева.

«При реализации проекта нужно максимально рационально подойти к количеству деревьев, которые будут снесены. Также максимально под расширение дороги использовать тротуар, а пешеходную дорожку пустить через лес без ущерба деревьям. При этом необходимо провести компенсационную высадку, которая должна превышать вырубленные более чем в трехкратном размере, и обязательно крупномерами, чтобы восполнить возможную утрату. Помимо этого, мы предлагаем администрации дополнить Городской бор участками с зелеными насаждениями и включить их в ООПТ, чтобы раз и навсегда сохранить их от возможного сноса в будущем», — прокомментировал руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Сроки реконструкции поделили на два этапа. Первый — расширение Худякова и съезд на кольце — 2022 год. Второй — реконструкция кольца в перекресток — 2023 год.