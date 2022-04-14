Жители челябинских микрорайонов поддержали идею расширить улицу Худякова

Результаты опроса горожан и проблему пробок на данном участке обсудили в Общественной палате региона

В Челябинске провели социологический опрос по поводу расширения улицы Худякова. Свое отношение к проблеме транспортной доступности выразили 800 человек, которые живут в микрорайоне Тополиная Аллея, ЖК «Ньютон», а также в пригородных поселках Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор и Твоя Привилегия. Проведение опроса инициировала Общественная палата региона.

Поводом для обсуждения вопроса стали обращения жителей Челябинска и Сосновского района с просьбой увеличить пропускную способность улицы Худякова. В четверг, 14 апреля, состоялось заседание комиссий Общественной палаты по ЖКХ, строительству и благоустройству и комиссии по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству. В рамках встречи участники обсудили итоги проведенного исследования. О результатах рассказал директор исследовательского Центра «Маркетинга и Социологии» «МарС» Иван Полукаров.





Исследование проводили путем уличного опроса, ответы фиксировались с помощью планшетов. Участие приняли 400 респондентов, живущих в «Ньютоне» и Тополиной аллее (1 кластер), столько же человек опросили среди жителей пригородных поселков (2 кластер), ежедневный маршрут которых проходит через улицу Худякова.





Выяснилось, что ежедневно по данному маршруту проезжают 33% опрошенных — это каждый третий человек. Самый популярный вид транспорта, который они используют, — личный автомобиль. Второй по популярности — маршрутное такси. Основной поток транспорта приходится на утренние и вечерние часы. С пробками постоянно сталкиваются более 58% респондентов. Не попадают в них чуть более 7%. В среднем жители ежедневно тратят на это около 20 минут.





Предложение о расширении улицы Худякова полностью поддержали 17,3% участников опроса. Еще 59% выступили за этот вариант, но при условии компенсационной высадки 22 деревьев, которые придется снести, если расширение улицы начнут производить. Против изменений — 21,8% опрошенных.





Примечательно, что более 60% респондентов не готовы пересесть с личного авто на общественный транспорт, если это поможет решить проблему пробок.

«Отдельно мы анализировали тех, кто не поддерживает вырубку ни при каких условиях и передвигается на личном автомобиле. Среди них 66 процентов не готовы пересесть на общественный транспорт для решения проблемы пробок. Добавим, в наибольшей степени с пробками сталкиваются те, кто едет через Шершни. В мае, наверное, пробки будут еще дольше, когда появятся дачники», — прокомментировал директор Исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров.

После получения результатов опроса члены Общественной палаты обсудили данную проблему и вопрос расширения улицы Худякова уже на основании ответов жителей.

По итогам встречи было принято решение направить обращения в администрацию Челябинска и Миндортранс региона, организовать встречу со специалистами и представителями власти, а также рассмотреть сам проект более детально.